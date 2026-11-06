PES, YENİ Parti ve Özgür Özel'e demokrasi desteğini yineledi - Son Dakika
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PES, YENİ Parti ve Özgür Özel'e demokrasi desteğini yineledi

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PES, YENİ Parti ve Özgür Özel\'e demokrasi desteğini yineledi
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PES Genel Sekreter Yardımcısı Yonnec Polet, YENİ Parti Milletvekili Namık Tan ve partinin Uluslararası Sekreteri Şule Bucak ile görüştü. PES açıklamasında, YENİ Parti ve lideri Özgür Özel'in demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğüne bağlılığına güçlü destek verildiği belirtildi.

(ANKARA) - Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Sekreter Yardımcısı Yonnec Polet, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan ve YENİ Partili Şule Bucak ile görüştü. PES'ten yapılan açıklamada, "YENİ Parti ve lideri Özgür Özel'in demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılıklarında kararlılıkla yanındayız" denildi.

PES'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de demokrasi için omuz omuza! PES Genel Sekreter Yardımcısı Yonnec Polet, YENİ Parti Milletvekili Namık Tan ile partinin Uluslararası Sekreteri Şule Bucak ile bir araya gelerek güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha teyit etti.

Muhalefet liderleri ve demokratik olarak seçilmiş temsilcilerin siyasi ve hukuki baskılarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği bu dönemde, demokrasiyi savunmak, halkın temsilcilerini özgürce seçme hakkını savunmak anlamına gelir. YENİ Parti ve lideri Özgür Özel'in demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılıklarında kararlılıkla yanındayız."

Kaynak: ANKA
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