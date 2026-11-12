Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu eğitim bütçesini protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu eğitim bütçesini protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu eğitim bütçesini protesto etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu eğitim bütçesini protesto etti
Haber Videosu

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, eğitime ayrılan payın artırılması için Adıyaman Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada MEB'e 2 trilyon 459 milyar lira ayrılırken silah ve mühimmat ödeneklerinde yüzde 229 artış öngörülmesi eleştirildi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 2027 bütçe teklifinde eğitime ayrılan kaynağın artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bütçe teklifinde eğitim bütçesindeki artış sınırlı kalırken silah ve mühimmat alımlarına ayrılan ödeneklerde yüzde 229 artış öngörüldüğü belirtilerek, "Şirketlere vergi ayrıcalıkları ve garantili projelere milyarlarca lira kaynak aktarılırken okulların temizlik, bakım, donanım ve personel ihtiyaçları karşılanmamaktadır" denildi.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 2027 yılı bütçesinde eğitime ayrılan payı protesto etmek amacıyla Adıyaman Kent Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. "Eğitime Bütçe, Okullara Ödenek" sloganıyla düzenlenen açıklamaya DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile DEM Parti, DBP, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve KESK bileşenleri destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, bütçenin rakamlardan ibaret olmadığını, ülkenin kaynaklarının kimler için kullanılacağını belirleyen siyasal ve sınıfsal bir tercih olduğunu belirtti.

TBMM'de görüşmeleri süren 2027 yılı bütçe teklifinde Milli Eğitim Bakanlığı'na 2 trilyon 459 milyar lira ayrılması öngörülürken faiz giderlerine 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldığına işaret eden Polat, "Yani faize ayrılan kaynak, eğitim bütçesinin yaklaşık 1,6 katıdır. Eğitim bütçesindeki artış sınırlı kalırken silah ve mühimmat alımlarına ayrılan ödeneklerde yüzde 229 artış öngörülmektedir. Şirketlere vergi ayrıcalıkları ve garantili projelere milyarlarca lira kaynak aktarılırken okulların temizlik, bakım, donanım ve personel ihtiyaçları karşılanmamaktadır.

Faize, silaha ve sermayeye kaynak var da çocukların beslenmesine, okulların ihtiyaçlarına ve eğitim emekçilerinin insanca yaşamasına neden yok? Bu bir kaynak sorunu değil, siyasi tercih sorunudur."

Türkiye'de derinleşen yoksulluğun, çocukların beslenme, barınma ve eğitim hakkını tehdit ettiğini belirten Polat, "Çok sayıda çocuk okula aç gitmekte, ekonomik nedenlerle eğitimden kopmakta veya çocuk işçiliğine sürüklenmektedir. MESEM uygulamalarıyla çocukların ucuz iş gücüne dönüştürülmesi, çocuk emeğinin sömürülmesini yaygınlaştırmaktadır. Her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanması kamusal bir sorumluluktur. Eğitim hakkı ailelerin ekonomik gücüne bırakılamaz" dedi.

"ANADİLİNDE EĞİTİM"

Polat, "Türkiye'nin çok dilli ve çok kültürlü yapısına rağmen eğitim politikalarının tek dil ve tek kimlik anlayışıyla şekillendirilmesinin çocukların eşit eğitim hakkını sınırlandırdığını" savunarak, "Kürtçe başta olmak üzere bütün anadillerinde eğitim hakkının tanınması, demokratik toplumun ve eşit yurttaşlığın temel gereğidir. Anadilinin yok sayıldığı yerde eşitlik, eşitliğin olmadığı yerde kalıcı toplumsal barış kurulamaz" diye konuştu.

Artan hayat pahalılığı, eriyen ücretler, güvencesiz istihdam ve ağırlaşan çalışma koşullarının eğitim emekçilerinin yaşamını her geçen gün zorlaştırdığını söyleyen Polat, "Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarıyla güvencesizlik yaygınlaştırılmakta, kariyer basamaklarıyla eğitim emekçileri arasında ayrımlar yaratılmaktadır. Öğrencilerin nitelikli eğitim hakkıyla eğitim emekçilerinin insanca yaşam ve güvenceli çalışma hakkı birbirinden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Polat, her okula ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan ve yeterli ödenek ayrılmasını, her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını; eğitimin kamusal, parasız, bilimsel, laik, demokratik ve anadilinde olmasını istediklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerPolitikaEkonomiEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
18:02
Aylin Kotil’den Sarıgül’ü zora sokacak iddialar İşte savcılık ifadesi
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 18:24:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu eğitim bütçesini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android