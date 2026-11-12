Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu eğitim bütçesini protesto etti

(ADIYAMAN) - Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 2027 bütçe teklifinde eğitime ayrılan kaynağın artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bütçe teklifinde eğitim bütçesindeki artış sınırlı kalırken silah ve mühimmat alımlarına ayrılan ödeneklerde yüzde 229 artış öngörüldüğü belirtilerek, "Şirketlere vergi ayrıcalıkları ve garantili projelere milyarlarca lira kaynak aktarılırken okulların temizlik, bakım, donanım ve personel ihtiyaçları karşılanmamaktadır" denildi.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 2027 yılı bütçesinde eğitime ayrılan payı protesto etmek amacıyla Adıyaman Kent Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. "Eğitime Bütçe, Okullara Ödenek" sloganıyla düzenlenen açıklamaya DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ile DEM Parti, DBP, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve KESK bileşenleri destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, bütçenin rakamlardan ibaret olmadığını, ülkenin kaynaklarının kimler için kullanılacağını belirleyen siyasal ve sınıfsal bir tercih olduğunu belirtti.

TBMM'de görüşmeleri süren 2027 yılı bütçe teklifinde Milli Eğitim Bakanlığı'na 2 trilyon 459 milyar lira ayrılması öngörülürken faiz giderlerine 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldığına işaret eden Polat, "Yani faize ayrılan kaynak, eğitim bütçesinin yaklaşık 1,6 katıdır. Eğitim bütçesindeki artış sınırlı kalırken silah ve mühimmat alımlarına ayrılan ödeneklerde yüzde 229 artış öngörülmektedir. Şirketlere vergi ayrıcalıkları ve garantili projelere milyarlarca lira kaynak aktarılırken okulların temizlik, bakım, donanım ve personel ihtiyaçları karşılanmamaktadır.

Faize, silaha ve sermayeye kaynak var da çocukların beslenmesine, okulların ihtiyaçlarına ve eğitim emekçilerinin insanca yaşamasına neden yok? Bu bir kaynak sorunu değil, siyasi tercih sorunudur."

Türkiye'de derinleşen yoksulluğun, çocukların beslenme, barınma ve eğitim hakkını tehdit ettiğini belirten Polat, "Çok sayıda çocuk okula aç gitmekte, ekonomik nedenlerle eğitimden kopmakta veya çocuk işçiliğine sürüklenmektedir. MESEM uygulamalarıyla çocukların ucuz iş gücüne dönüştürülmesi, çocuk emeğinin sömürülmesini yaygınlaştırmaktadır. Her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanması kamusal bir sorumluluktur. Eğitim hakkı ailelerin ekonomik gücüne bırakılamaz" dedi.

"ANADİLİNDE EĞİTİM"

Polat, "Türkiye'nin çok dilli ve çok kültürlü yapısına rağmen eğitim politikalarının tek dil ve tek kimlik anlayışıyla şekillendirilmesinin çocukların eşit eğitim hakkını sınırlandırdığını" savunarak, "Kürtçe başta olmak üzere bütün anadillerinde eğitim hakkının tanınması, demokratik toplumun ve eşit yurttaşlığın temel gereğidir. Anadilinin yok sayıldığı yerde eşitlik, eşitliğin olmadığı yerde kalıcı toplumsal barış kurulamaz" diye konuştu.

Artan hayat pahalılığı, eriyen ücretler, güvencesiz istihdam ve ağırlaşan çalışma koşullarının eğitim emekçilerinin yaşamını her geçen gün zorlaştırdığını söyleyen Polat, "Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarıyla güvencesizlik yaygınlaştırılmakta, kariyer basamaklarıyla eğitim emekçileri arasında ayrımlar yaratılmaktadır. Öğrencilerin nitelikli eğitim hakkıyla eğitim emekçilerinin insanca yaşam ve güvenceli çalışma hakkı birbirinden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Polat, her okula ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan ve yeterli ödenek ayrılmasını, her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını; eğitimin kamusal, parasız, bilimsel, laik, demokratik ve anadilinde olmasını istediklerini bildirdi.