Kırklareli\'nde 37 umre adayı dualar ve iyi dileklerle kutsal topraklara uğurlandı

Kırklareli'nde 37 umre adayı dualar ve iyi dileklerle kutsal topraklara uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde umre ibadetini yerine getirecek 37 kişi, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Vali Uğur Turan'ın hayırlı yolculuk dileğinde bulunduğu törende, İl Müftüsü Veysel Işıldar dua etti.
Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 37 kişi için tören düzenlendi.
Düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü Veysel Işıldar ile umre adayları ve yakınları katıldı.
Vali Turan, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.
Umre adayları, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın yaptığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA
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