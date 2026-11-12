İBB Davası\'nda 109\'uncu gün... Ekrem İmamoğlu\'ndan Mahkeme Heyeti\'ne: Bu salonda bulunan bütün arkadaşlarımın tamamı tahliye edilmediği sürece kararınızın karşısındayım

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 109'uncu gününde tahliye talebinde bulunan Ekrem İmamoğlu, "İki yıla yakındır tutuklulukla yürütülen bu meşru olmayan süreci kınıyorum. Burada yapılan yanlışları düzeltmek sizin elinizdedir. Ben ne aklımı ne de hakkımı kaybedecek birisi değilim. Halk haykırıyor: Çekin elinizi milletin hürriyetinden. Çekin elinizi milletin özgürlüğünden. Çekin elinizi milletin geleceğinden. Ben Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için mücadele ediyorum. Ben, bu salonda bulunan bütün arkadaşlarım bugün tamamı tahliye edilmediği sürece kararınızın karşısındayım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109. günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

Bugün tüm tutuklu isimlerin tahliye taleplerinin tamamlanmasının ardından savcı ara mütalaasını açıklayacak. Mahkeme de tutukluluklara ilişkin ara kararını verecek ve bir sonraki duruşmanın tarihini belirleyecek.

Son olarak İmamoğlu kürsüye geldi ve tahliye talebinde bulunmaya başladı.

"ADALET BU SALONDA DEĞİL, MİLLETİMİZİN VİCDANINDADIR"

İmamoğlu, şunları söyledi:

"602 gündür Silivri'deyiz ve tutsakız. Böyle bir salon, 'adalet mülkün temelidir' ilkesinden, vicdandan ve şeffaflıktan nasibini almamış insanlar tarafından tasarlanabilir. Milletin parasıyla kendi zevklerini burada tatmin etmişler. Bu salon, adaletsizliğin simgesi ve Silivri'nin ucubesi olarak yapanların alnına yapışacak, tarihe böyle geçecektir.

Adalet bu salonda değil. Adalet, Silivri'nin kapısında sabahtan akşama bekleyen annelerin ve eşlerin gözlerinde, Saraçhane'de gaz bulutunun içinde bayrağını bırakmayan gençlerin yüreğinde. Pazarda, fabrikada, tarlada, emekli kuyruğunda. 87 milyon yurttaşımıza ilan ediyorum: Burada tutulduğumuz iddianame çökmüştür, bu dava çökmüştür, yerle bir olmuştur.

"ASRIN SOYGUNUN FON VURGUNUNDA BİNLERCE CESET VAR, CİNAYETİ İŞLEYENİ ARAYAN YOK"

20 aydır bütün hukuksuz, zalimce yöntemlerle yürütülmüş operasyon, kovuşturma ve sorgu süreçlerinde tek bir delil, tek bir görüntü, ses kaydı, belge bulunamamıştır. Buradaki bütün yol arkadaşlarımın derhal bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerekmektedir.

İddianame için kullandığım 'iftiraname' sıfatı artık tescil edilmiştir. Gizli tanık üzerine kurulu bu paçavra yığını tarumar olmuştur. Bu metin yalnızca beyan, dedikodu, 'duymuştum' ifadeleriyle doldurulmuştur. İddia makamı iflas etmiştir.

Bir önceki savunmamda, bir kişi rakibinden korktuğu için Ekrem İmamoğlu için 'cinayet işledi, gidin ceset bulun diye talimat verdi' demiştim. 20 aydır ortada bir tane ceset yok. Ama bugün söyleyeyim: Asrın soygunu fon vurgununda ortalık binlerce ceset dolu ama ortada kimse cinayet işleyeni aramıyor.

Bu duvarlar bir insanın bedenini tutuyor olabilir ancak asıl tutsak edilen insanın bedeni değil, İstanbul'un, Türkiye'nin, bu aziz milletin iradesidir. 19 Mart ciddi bir darbedir, sivil darbedir.

Bu ülkede millet egemenliğini, hür iradeyi, demokrasiyi ortadan kaldırmak için yapılmış bir darbedir. Tankla yapılmadı, dosyayla yapıldı. Muhtırayla yapılmadı, gizli tanıklarla yapıldı. Ben buradan aziz milletimize söz veriyorum: Bunu bir daha bu millet yaşamayacak.

"ARKASINDAYIZ BÜTÜN KARARLARIN DİYEN HEYETİN BEN DE TAM KARŞISINDAYIM"

602 günün 236 günü bu iddianamenin yazılmasını beklemekle geçti. 236 gün boyunca hakkımızda ne iddia edildiğini bile bilmeden tutuklu kaldık. Geriye kalan 366 gün, yani tam bir yıl bu mahkemenin sorumluluğundadır. 'Arkasındayız bütün kararların' diyen heyetin ben de tam karşısındayım. Çökmüş bir iddianameye rağmen her incelemede verilen tutukluluğun devamı kararları hukuk değil, zulümdür.

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 59 gözaltı dalgası yapıldı. Bu dalgalarda 1.665 kişi gözaltına alındı. 360'ı tutuklandı, hala 250'si tutuklu. Sadece belediye operasyonlarında yatan insanların hapishanede geçirdiği süre 90 bin gün, yani 250 yıl. Ben burada tek başıma kalsam sesim daha gür çıkacak. Dertleniyorum o 250 insan için. Canım yanıyor.

O öğrencilerin 784'üne dava açtılar, 238'ini hapse attılar. 17, 18, 19 yaşındaki gençleri aylarca hapiste tuttular. Sonra hepsi beraat etti. Ama o öğrencilerin bir yılı gitti. Derslerine giremediler, sınavlarına giremediler. Bu yargılamalar tutuklu olmadan yapılamaz mıydı? O gençlerin hapiste geçen günlerinin hesabını kim verecek?

"İDDİA MAKAMI REZİL OLMUŞTUR"

Örgüt dediler, örgütü iddianame kurdu. Üyeler Silivri'de bir araya geldi, burada tanıştık. Hayatımda hiç görmediğim örgüt yöneticim var benim. Rüşvet dediler, rüşveti anlatanlar duruşma salonunda hemen geri adım attılar. 'Görmedim', 'arkadaşımdan duydum', 'konuşuluyordu' dediler. Bu yalanlarla, dedikodularla var olan operasyondan dolayı buradayız. İddia makamı rezil olmuştur.

"KENDİ PİSLİK İÇİNDE OLANLAR, BİZE ÇAMUR ATMAYA KALKTILAR"

Kendi pislik içinde olan insanlar bize çamur atmaya kalktılar. Fon vurgununu görüyorsunuz işte. Ahtapotun kolları dediler. Gerçek ahtapotun kollarını da millet tanıyor, biliyor. Belediyelere kayyumla, yargı eliyle çöken, ana muhalefet partisini mahkeme kararıyla butlan atayan, muhalif televizyon kanallarını kapatan, el koyan, mahkemeleri özel atama kararlarıyla saran o kolları esas millet görüyor.

"AHTAPOTUN KOLLARININ İKİNCİ VERSİYONU DA FON VURGUNUDUR"

Ahtapotun ikinci kollarının ikinci versiyonu da fon vurgunudur. Gizli tanıklar, ağaç adı verdiler, kuş adı verdiler. Ağaç kökünden tanınır, bu tanıkların kökü yok. 21 gizli tanıktan ikisi geldi. Bu salonda tutukluların hepsi gölgelerin sözleriyle tutuklandı. Benim tutuklandığım savcıda da emniyette de sorulan soruların tamamı gizli tanık beyanıydı. 16 milyon İstanbul'un belediye başkanı gizli tanık beyanıyla tutuklandı.

"BENİM TUTUKLANMAMA NEDEN OLAN GİZLİ TANIKLAR ORTADA YOK"

Benim tutuklanmama sebep olan Meşe, Çınar, Doğan ortada yok. Bu iddianame kendi tanıklarının ağzından çökmüştür. Kendi tanıklarının, bu salonun tutanaklarıyla çökmüştür. Müştekiler geldi, 'Şikayetçi değilim' dedi, gittiler. Tanıklar ve müştekiler tek tek bu davanın çökmesine neden oldu.

Bu iftiranamede '560 milyar' dediler, yok. '160 milyar' dediler, yok. Sıfıra indi. Uydurdukları bir Cebeci işi tutturdular. 160 milyarlık yolsuzlukta bir harita mühendisi, bir kantarcı ve bir güvenlik görevlisi hapiste. Cebeci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, ona bağlı MAPEG'in projesidir. Sahibi MAPEG'dir, yetkilisi MAPEG'dir. İstanbul'da bu işin başında görevlendirdiği kişi İstanbul Valisi'dir. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı'na alınmış bir devlet projesidir."

MAHKEME BAŞKANI İLE İMAMOĞLU ARASINDA "SES TONU" GERGİNLİĞİ

İmamoğlu Cebeci maden sahasına ilişkin konuşurken ses tonunu yükselterek konuşmasına devam etti. İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik yaşandı:

Ekrem İmamoğlu: İddia makamının işi manşet. İş birliği içinde olan medyayla, Ekrem'e ana avrat sövmek. Ağır değil mi bu? Ana avrat sövmek!

Mahkeme Başkanı: Ekrem Bey, ses tonunuzu biraz ayarlayın.

Ekrem İmamoğlu: Ses tonum gayet iyi Sayın Başkan.

Mahkeme Başkanı: İyi değil şu an, heyet olarak memnun değiliz. Bize yönelik. Arkanıza savunma yapın.

Ekrem İmamoğlu: Tabii tabii olur olur, memnuniyet verecek seviyede konuşurum.

Mahkeme Başkanı: Zaten savunmanın başında da o şekilde başladınız... Bu şekilde bize elinizi kolunuzu sallayarak bağırmayın.

Ekrem İmamoğlu: Öyle bir şey yok. Gayet güzel konuşuyorum.

Mahkeme Başkanı: Heyete yönelik yapmayınız onu.

Ekrem İmamoğlu: Tamam. Peki. Konuşmamı bitireyim de. En komiği ne Sayın Başkan? Biz 12 metrekaredeyiz iki senedir ya. En komiği de her gün aile, yuva küfür işitiyor biliyor musunuz?

Mahkeme Başkanı: Biz de sosyal medyada maruz kalıyoruz.

Ekrem İmamoğlu: Bak sen! Bu mu yani, hemen dava açın. Hemen dava açın. Bana kovuşturmaya yer yoktur veriliyor Sayın Başkan. Size verilsin, yanınızdayım ben. Sizin adınıza bin kat bağırırım biliyor musunuz, merak etmeyin. Bu mu cevabınız yani? Ben sizin aileniz adına da üzüntü duyarım yani, endişe etmeyin. Birileri gibi değilim yani, mutlu olmam, kanatlanmam yani, merak etmeyin.

"İLK DEFA BİR NESİL, KENDİNDEN ÖNCEKİ NESİLDEN YOKSUL. FONCULARDAN BAHSETMİYORUM"

İmamoğlu, konuşmasına devam etti:

"Ekonomide, adalette, dış politikada, ticarette ve birçok alanda kayıptayız. Asgari ücretlinin 28 bin 75, emeklinin 23 bin 500 lira aldığı, açlık sınırı altında yaşayan on milyonlarca yurttaşın bulunduğu bir ülkedeyiz. Çiftçi üretemiyor, kazanamıyor, kredi borcunu ödeyemiyor. Öğrenciler okulda aç, gençler üniversitede günü tek öğünle geçiriyor. Tarihte ilk kez genç nesil, kendinden önceki nesilden açık ara daha yoksul. İlk defa bir nesil, kendinden önceki nesilden açık ara yoksul. Fonculardan bahsetmiyorum!

Adalete olan inanç yüzde 20'nin altına düştü. Adliyeler adalet kapısı değil, muhalefeti cezalandırma kapısı haline geldi. Yargı eliyle siyasi transfer yapılıyor bu ülkede. 19 Mart ve 21 Mayıs darbelerinde en büyük kaybedenlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rakibini sandıkta yenemeyeceğini, onu hapse atarak bütün dünyaya kendi eliyle ilan etti. Sandıktan kaçan iktidar, yenilgisinin altına kendi imzasını atmış demektir.

Bu salondaki insanların eşleri, çocukları, kardeşleri aynı yöntemle alındı. Ben ailemle yaşıyorum ama en çok da ailesiyle yaşayanlar için içim yanıyor. Burada insanlar kardeşleriyle tutsak. Devlet esir alır mı?

"AĞIR SORUMLULUKLARINIZ VAR SAYIN BAŞKAN"

Sedat Kapıdağ bu dosyaya 40-50 sayfalık dilekçe verdi. Ne müşteki ne tanık yapıldı. Bu şahıs, iş birliği içinde hareket ettiği İçişleri Bakanlığı müfettişiyle bu dosyanın has adamıdır. Savcıların kumpasçı, yalancı ve inkarcı olduklarını bildiğini söyleyerek bazı savcılarla yaptığı görüşmeleri kayda aldığını ifade ediyor. Adalet Bakanı'nı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ni tehdit ediyor. Buna rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmıyor.

"VESAYET ALTINDA KURULAN MAHKEMELER, MİLLETE VE DEVLETE İHANETTİR"

Korku ile kesin kanıtlar olmadan insan haklarını çiğneyerek, cesaretten uzak ve vesayet altında kurulan her türlü mahkemeler millete ve devlete ihanettir. Güç, hak yaratmaz. Kanunun gücünden, vicdanın sesinden uzaklaşanlar adil olmaz, olamaz. Bu şekilde kurulan mahkemeler hukuksuz siyasetin aleti olurlarsa bir ülkenin geleceği en büyük tehdit altındadır.

"BÜTÜN TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLMEDİĞİ SÜRECE KARARINIZIN KARŞISINDAYIM"

İki yıla yakındır tutuklulukla yürütülen bu meşru olmayan süreci kınıyorum. Burada yapılan yanlışları düzeltmek sizin elinizdedir. Ben ne aklımı ne de hakkımı kaybedecek birisi değilim.

Halk haykırıyor: Çekin elinizi milletin hürriyetinden. Çekin elinizi milletin özgürlüğünden. Çekin elinizi milletin geleceğinden. Ben Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için mücadele ediyorum. Ben, bu salonda bulunan bütün arkadaşlarım bugün tamamı tahliye edilmediği sürece kararınızın karşısındayım."