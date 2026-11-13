Bodrum ve Ortaca emek güçleri HABAŞ'ta ölen 18 işçi için hesap sorulmasını istedi - Son Dakika
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Bodrum ve Ortaca emek güçleri HABAŞ'ta ölen 18 işçi için hesap sorulmasını istedi

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Bodrum ve Ortaca emek güçleri HABAŞ\'ta ölen 18 işçi için hesap sorulmasını istedi
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Bodrum ve Ortaca emek güçleri HABAŞ\'ta ölen 18 işçi için hesap sorulmasını istedi
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Bodrum ve Ortaca Emek ve Demokrasi Güçleri, Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında 18 işçinin öldüğü patlamayı önlenebilir iş cinayeti olarak nitelendirdi. Sorumluların hesap vermesi ve üretimin durdurulması istendi.

(MUĞLA) - Bodrum ve Ortaca Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, olayın iş kazası değil, önlenebilir bir iş cinayeti olduğu vurgulanarak sorumluların hesap vermesi, bağımsız denetim yapılması ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması istendi.

Bodrum ve Ortaca Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Aliağa HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan işçi ölümlerine tepki gösterdi. Açıklamada, 9 Kasım'daki ölümlerin kader ya da talihsizlik olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek iş güvenliği önlemlerinin ve denetimlerin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Fabrikada son 10 yılda yaşamını yitiren işçi sayısının 29'a yükseldiği hatırlatılırken, iş kazalarının bir yılda yüzde 56 artarak 229'a çıktığına dikkat çekildi.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, fabrika müdürü ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği hatırlatılarak soruşturmanın göstermelik kalmaması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, Muğla'daki termik santraller, maden ve mermer ocakları, inşaatlar, tersaneler ve otellerde çalışan işçilerin de benzer risklerle karşı karşıya olduğu kaydedilerek, kent genelinde iş güvenliği denetimlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Bodrum Emek ve Demokrasi Güçleri, taleplerini şöyle sıraladı:

"HABAŞ yönetimi başta olmak üzere bütün sorumlular bilinçli taksirle yargılanmalı; yargılama, işçi aileleri ve sendikalar izleyebilecek biçimde şeffaf yürütülmelidir. Teknik incelemeye işçi sendikaları ve TMMOB'a bağlı meslek odaları katılmalı; yayın yasağı, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkının önüne geçmemelidir. HABAŞ katliamı, TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedilen araştırma önergeleri yeniden ele alınarak Meclis araştırmasıyla bütün boyutlarıyla incelenmelidir. Bağımsız teknik inceleme tamamlanıp can güvenliği sağlanana kadar fabrikada üretim durdurulmalı, bu süre boyunca işçilerin ücretleri eksiksiz ödenmelidir. Sorumluluk zinciri yönetimden başlayarak araştırılmalı; işçiler ve temsilcileri günah keçisi yapılmamalıdır. Ağır ve tehlikeli işlerde taşeron çalıştırma yasaklanmalı; bakım ve onarım işleri kadrolu, eğitimli ve yeterli sayıda personelle yapılmalıdır. İşyerlerinde işçilerin seçtiği temsilcilerin söz ve karar hakkına sahip olduğu iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulmalı; tehlike karşısında çalışmaktan kaçınma hakkı fiilen kullanılabilmelidir. Kamu denetimi habersiz, düzenli ve bağımsız yapılmalı; denetim raporları kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. İlimizdeki termik santrallerde, maden ve mermer ocaklarında ve büyük inşaatlarda acil ve kapsamlı iş güvenliği denetimi yapılmalıdır. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yaralı işçilere tüm hakları eksiksiz ödenmelidir."

Muğla'nın Ortaca ilçesinde de Emek ve Demokrasi Güçleri, 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açıklamada, olayın kaza değil, önlenebilir bir iş cinayeti olduğu vurgulandı. Platform Sözcüsü Döndü Taka Çınar, fabrikada iş güvenliği önlemlerinin ve denetimlerin yetersizliğine dikkat çekerek sorumluların hesap vermesini istedi. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması, bağımsız denetim yapılması ve can güvenliği sağlanana kadar fabrikada üretimin durdurulması talep edildi. İş cinayetlerine karşı mücadele çağrısı yapan platform, ağır ve tehlikeli işlerde taşeron çalıştırmanın yasaklanmasını ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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