A Milli Takım\'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, üst üste 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılarak 44 yıl sonra ilk kez böylesine kötü bir seri yaşadı.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçını da kaybeden milliler, 44 yıl sonra ilk kez üst üste 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
SON OLARAK 1982 YILINDA YAŞANMIŞTI
A Milli Takım, benzer bir mağlubiyet serisini son olarak 1980-1982 yılları arasında yaşamıştı. Ay-yıldızlılar, o dönemde 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde 7, hazırlık maçında ise 1 olmak üzere üst üste 8 karşılaşmayı kaybetmişti. Türkiye, Belçika karşısında aldığı yenilgiyle 44 yıl sonra yeniden en az 5 maçlık mağlubiyet serisine ulaşmış oldu.
MİLLİ TAKIM PUANSIZ SON SIRADA
UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kaybeden Türkiye, grubunda puansız son sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
“Bu oyunla 2 gün sonra 6 da olur”Tüm yorumlar (8)
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