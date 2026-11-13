A Milli Takım\'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçını da kaybeden milliler, 44 yıl sonra ilk kez üst üste 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

SON OLARAK 1982 YILINDA YAŞANMIŞTI

A Milli Takım, benzer bir mağlubiyet serisini son olarak 1980-1982 yılları arasında yaşamıştı. Ay-yıldızlılar, o dönemde 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde 7, hazırlık maçında ise 1 olmak üzere üst üste 8 karşılaşmayı kaybetmişti. Türkiye, Belçika karşısında aldığı yenilgiyle 44 yıl sonra yeniden en az 5 maçlık mağlubiyet serisine ulaşmış oldu.

MİLLİ TAKIM PUANSIZ SON SIRADA

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kaybeden Türkiye, grubunda puansız son sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.