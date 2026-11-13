A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri - Son Dakika
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A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

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A Milli Takım\'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
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8 yorum
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A Milli Takım\'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, üst üste 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılarak 44 yıl sonra ilk kez böylesine kötü bir seri yaşadı.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçını da kaybeden milliler, 44 yıl sonra ilk kez üst üste 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

SON OLARAK 1982 YILINDA YAŞANMIŞTI

A Milli Takım, benzer bir mağlubiyet serisini son olarak 1980-1982 yılları arasında yaşamıştı. Ay-yıldızlılar, o dönemde 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde 7, hazırlık maçında ise 1 olmak üzere üst üste 8 karşılaşmayı kaybetmişti. Türkiye, Belçika karşısında aldığı yenilgiyle 44 yıl sonra yeniden en az 5 maçlık mağlubiyet serisine ulaşmış oldu.

A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

MİLLİ TAKIM PUANSIZ SON SIRADA

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kaybeden Türkiye, grubunda puansız son sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
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Okurların en beğendiği yorum

“Bu oyunla 2 gün sonra 6 da olur”

Tüm yorumlar (8)
A Milli Futbol TakımıUluslar LigiMilli TakımBelçikaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (8)

  • Hakan Yaşar Hakan Yaşar:
    Bu oyunla 2 gün sonra 6 da olur 3 0
  • Hakan Yaşar Hakan Yaşar:
    6 yolda 2 gün sonra bu oyunla daha çok olur 2 0
  • hakinen6321 hakinen6321:
    arda ve uğurcan Çakır dışında tüm takımı kadro dışı bırak TFF 1 ligden bir kadro kur daha iyi mücadele ederler, ya dün Çekya on kişi İspanya karşısında izlenmeniz lazımdı İspanyadan daha iyi oynadılar bizimkilerin aklı hala bodrumdaki villalarda 1 0
    nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    kovacan ı da kadrodışı yapcan 0 0
  • halksinhaklisin halksinhaklisin:
    maşallah ülkede hep başarı hep başarı . 0 0
  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    Böyle federasyona böyle milli takım çok bile hala sorumlular o koltukta oturuyor biraz ahlâk 0 0 Yanıtla
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