Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Fransa'da bahçesine yüzme havuzu yaptırmak isteyen bir kişi, kazı sırasında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

HAVUZ KAZISINDA SERVET BULDU

Olay, Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Neuville-sur-Saône kasabasında meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce satın aldığı evin bahçesine yüzme havuzu yaptırmak isteyen kişi, kazı çalışmaları sırasında toprağa gömülmüş plastik poşetlerle karşılaştı.

Poşetlerin içinden 5 külçe altın ve onlarca altın sikke çıktı. Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan ev sahibi, buluntuyu belediyeye bildirdi.

İlk değerlendirmelerde altınların toplam değerinin yaklaşık 700 bin euro, yani 39 milyon lira olduğu hesaplandı.

ALTINLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Yetkililer, altınların kime ait olduğunu ve herhangi bir suçla bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Külçelerin üzerindeki seri numaralarının takip edilmesiyle altınların yaklaşık 15-20 yıl önce Lyon bölgesindeki bir metal işleme şirketinde eritilerek külçe haline getirildiği belirlendi.

Yapılan araştırmada altınların yasal yollarla edinildiği, hırsızlık veya başka bir suçla bağlantısının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca altınların tarihî ya da arkeolojik değer taşımadığına karar verildi.

ALTINLARIN TAMAMI EV SAHİBİNE KALDI

Fransa Medeni Kanunu'nun 716. maddesine göre, sahibi belirlenemeyen ve tesadüfen bulunan gömülü hazineler, kişinin kendi arazisinde ortaya çıkması halinde tamamen bulana ait sayılıyor.

Bu kapsamda yaklaşık 700 bin euro değerindeki altınların tamamı ev sahibine bırakıldı.

Altınların bahçeye kim tarafından ve hangi amaçla gömüldüğü ise belirlenemedi. Evin önceki sahibinin hayatını kaybettiği, bugüne kadar herhangi bir mirasçının da altınlar üzerinde hak iddia etmediği aktarıldı.

SATARSA 619 BİN 500 EURO KALACAK

Ev sahibinin bulduğu altınları tahmini değerleri üzerinden satması halinde yaklaşık 80 bin 500 euro vergi ödemesi bekleniyor.

Bu durumda 700 bin euroluk servetten geriye yaklaşık 619 bin 500 euro kalacağı hesaplanıyor.