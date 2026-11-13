Bursa Mudanya'da 4.63 promil alkollü traktör sürücüsü park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da 4.63 promil alkollü traktör sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

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Bursa Mudanya'da 4.63 promil alkollü traktör sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak kazaya neden oldu. Yasal sınırın yaklaşık 23 katı alkollü olduğu belirlenen ve ehliyeti daha önce alınan sürücüye toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4.63 promil alkollü traktör sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Yasal sınırı yaklaşık 23'e katlayan sürücüye toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Çayırbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 11 RA 156 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 AFT plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün ayakta durmakta dahi güçlük çektiği görüldü. Yapılan alkol ölçümünde İ.K.'nin 4.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Traktör sürücüleri için geçerli olan 0.20 promil yasal alkol sınırı dikkate alındığında, sürücünün alkol oranının yasal sınırın yaklaşık 23 katına ulaştığı hesaplandı. Yapılan incelemede İ.K.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve alkollü araç kullanma ihlalini üçüncü kez gerçekleştirdiği öğrenildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan 11 RA 156 plakalı traktör, çekici yardımıyla otoparka çekilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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