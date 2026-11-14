Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri Atakum Belediyesi\'ne işe iade çağrısı yaptı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Atakum Belediyesi önünde yaptığı açıklamada işten çıkarılan işçilerin işe alınmasını ve ücretlerin zamanında ödenmesini istedi. İşten çıkarılan Fatma Ayyıldız Sayım "Biz, arkada kalan arkadaşlarımızın da işten atılmasını istemediğimiz için burada duruyoruz" dedi.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Atakum Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere destek amacıyla belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı topluluk adına Ayten Kutlu okudu. İşten çıkarılan işçilerden Fatma Ayyıldız Sayım da yaşadıkları süreci anlatarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

Kutlu, ücretlerini ve iş güvencelerini savunan belediye işçilerinin yanında olduklarını belirterek, "Atakum Belediyesi yönetimine çağrımız açıktır. İşten çıkarılan işçiler derhal işe geri alınsın. İşçi çıkarmalarına son verilsin ve ücretler zamanında, eksiksiz ödensin" dedi.

İşçilerin beş ay boyunca ücretlerini düzenli alamadıklarını dile getirerek haklarını aradığını söyleyen Kutlu, belediye yönetiminden işten çıkarma gerekçelerini açıklamasını istedi. Kutlu, şöyle konuştu:

"Ailelerinin geçimini sağlamak için ücretlerinin ödenmesini isteyen emekçiler, demokratik haklarını kullanarak seslerini yükselttiler. Bu mücadelenin ardından işten çıkarmaların yaşanması üzerine belediye yönetiminden fesih gerekçelerini açıklamalarını istiyoruz. İşten çıkarmaların hak arama mücadelesiyle bağlantısı ve işçilerin sendikal ve demokratik haklarının ihlal edilip edilmediği bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır."

"BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN SİYASİ KİMLİĞİ SORUMLULUĞUMUZU DEĞİŞTİREMEZ"

Halkçı belediyeciliğin ölçüsünü, belediye hizmetlerini üreten işçilerin çalışma koşullarında gördüklerini belirten Kutlu, ücretlerin zamanında ödenmesi, iş güvencesinin korunması ve çalışanların kendilerini ilgilendiren kararlara katılabilmesi gerektiğini söyledi.

Seçilmiş yerel yönetimlerin iradesine yönelik müdahalelere, basın özgürlüğünün sınırlandırılmasına ve emekçilerin örgütlenme hakkına yönelik baskılara karşı olduklarını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Aynı demokratik tutumu, muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerde çalışan işçilerin hakları söz konusu olduğunda da savunuyoruz. Demokrasi fabrikalarda, üniversitelerde, belediyelerde ve bütün çalışma alanlarında yaşatılmalıdır. Belediye yönetimlerinin siyasi kimliği, işçilerin ücret, iş güvencesi ve örgütlenme haklarını savunma sorumluluğumuzu değiştiremez."

GENEL-İŞ YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI

Genel-İş Sendikası yöneticilerine işçilerin yanında tutum alma çağrısında bulunan Kutlu, şöyle devam etti:

"Sendikaların yeri işçinin yanıdır. Biz Genel-İş Sendikası yöneticilerini ve ilgili sendika başkanını, ücretleri ve iş güvenceleri için mücadele eden işçilerin yanında açıkça tutum almaya çağırıyoruz. İşçilerin taleplerini belediye yönetimine taşımak, işe iadeler için girişimde bulunmak ve süreci işçilerle açık biçimde yürütmek sendikal sorumluluğun gereğidir."

Kutlu, işten çıkarılanların işe alınmasını, işçi çıkarmalarına son verilmesini, ücretlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesini, iş güvencesi ile sendikal hakların korunmasını istedi. Hak arama mücadelesine katılan işçilere yönelik ayrımcı ve cezalandırıcı uygulamaların önlenmesi çağrısı yapan Kutlu, belediye yönetimi, sendikalar ve işçi temsilcileri arasında taleplerin görüşüleceği şeffaf bir süreç başlatılmasını talep etti.

"BİN 400'E YAKIN İŞÇİ ARKADAŞIMIZIN MAAŞLARI İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Açıklamanın ardından konuşan işten çıkarılan işçilerden Fatma Ayyıldız Sayım, mücadelelerinin yalnızca kendi ücretleriyle sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizler sadece kendi bireysel maaşlarımız için yola çıkmadık. Bizler Atakum'daki bin 400'e yakın işçi arkadaşımızın hepsinin maaşları için yola çıktık.

Bizler burada çok uzak bir zaman diliminde değil, bir çadır nöbeti kurduk. On beş gün çadır, sekiz gün açlık grevi sonucunda sesimizi her yere duyurduk ve en sonunda beş buçuk aylık maaşlarımız herkese yatırıldı."

Çadır eylemine katılan işçilerin işten çıkarıldığını öne süren Sayım, işten çıkarılanların sayısının 35'e ulaştığını söyledi. İşten çıkarmaların devam edeceği yönünde duyum aldıklarını belirten Sayım, diğer çalışanların da işlerini kaybetme kaygısı yaşadığını ifade etti.

YENİ Parti Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek'in işten çıkarmaları ekonomik sorunlarla gerekçelendirdiğini aktaran Sayım, "Madem ekonomik sorunlardan kaynaklı bizler işten çıkarıldık, öyleyse neden hala işe alım yapılıyor?" diye sordu.

ÖZGÜR ÖZEL'E ATAKUM'A GELME ÇAĞRISI

Sorunların yerel düzeyde çözülemediğini savunan Sayım, Özgür Özel'i Atakum'a gelerek işçilere destek olmaya çağırdı. Sayım, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'i buraya çağırıyoruz. Gerekeni onun yapmasını bekliyoruz. Bizim talebimiz açıktır.

Umarım o da gerçekten sadece madencilerin yanında değil, işçilerin yanında olduğunu gösterir. Çünkü biz Özgür Özel'in AKP belediyesindeki bir işçinin veya başka bir yerde işten atılan işçinin yanında olduğunu görüyoruz. Oraya gelip işçilerin yanında olmak kolay. Buraya gelecekler, bizim yanımızda olacaklar."