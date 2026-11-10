HABAŞ\'ta 18 işçinin ölümü için Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri hesap sordu

(ANKARA) - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından HABAŞ Ankara Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, iş cinayetlerinin arkasında patronların kar hırsı ve cezasızlık politikalarının bulunduğu belirtilerek, "Bu sömürü düzeninden sorulacak hesabımız var" denildi.

HABAŞ Ankara Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti üyeleri, "İşçilerin katili sermaye düzeni, artık yeter! Çalışırken ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Eyleme ODTÜ öğrencileri de "Kaza, kader değil, bu bir cinayet" yazılı pankartla katıldı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan ortak açıklamada, 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Dilovası faciasının üzerinden henüz bir yıl geçmişken HABAŞ'ta da benzer bir patlamanın yaşanmasının tesadüf olmadığı vurgulandı.

"'İŞ CİNAYETLERİ SON BULSUN' DİYENLER GÖZALTINA ALINDI"

"Her iki facianın arkasındaki temel gerçeğin patronların kar hırsı" olduğu ileri sürülen açıklamada, "HABAŞ'ta son üç hafta içinde Hakan Doğan ve Eyüp Eğinli isimli iki işçinin daha yaşamını yitirdiği, buna rağmen HABAŞ yöneticilerinin ifadeye dahi çağrılmadığı" vurgulanarak, son patlamada şu ana kadar 18 işçinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçinin yaralandığı ifade edildi.

HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran'ın geçmişte yaşanan iş cinayetlerindeki sorumluluğuna dikkat çekilen açıklamada, "1999'dan beri en az 23 işçinin katledilmesinden sorumlu olan HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran, bir kez bile gözaltına alınmazken haftalardır işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için mücadele veren Ege İşçi Birliği'nden dostlarımız bu katliamı teşhir ettiği için, iş cinayetleri son bulsun dedikleri için gözaltına alındı" denildi.

"BİZ BU SENARYOYU BİLİYORUZ"

Açıklamada, patlamaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, "Biz bu senaryoyu 301 maden işçisinin katledildiği, patronu Can Gürkan'ın dışarıda rahatça dolaştığı Soma'dan biliyoruz. Biz bu senaryoyu Ermenek'ten, Bartın'dan biliyoruz. Biz bu senaryoyu daha geçtiğimiz günlerde birinci yılını geride bırakan ve patronu bir yıl bile yatmadan tahliye edilen Dilovası Katliamı'ndan biliyoruz" denilerek "cezasızlık politikaları" da eleştirildi.

"BU SÖMÜRÜ DÜZENİNDEN SORULACAK HESABIMIZ VAR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülke egemenlerinin yeri geldiğinde büyük bir övünçle yere göğe sığdıramadıkları demir çelik sektörü ve bu sektörde özel bir yer tutan Bakırçay Havzası gerçekte tam bir sömürü cehennemidir. Bu cehennemde işçinin yalnızca emeğinin değil, canının da zerre kadar değeri yoktur. HABAŞ kapitalisti Mehmet Rüştü Başaran'ın iş cinayetlerindeki kirli sicili ise bu sektördeki iş cinayetleri gerçeğinin ne yazık ki ufak bir örneğidir. Bugüne kadar sürdürülen mücadelelere, yapılan ikaz ve uyarılara rağmen havzadaki çalışma koşullarında herhangi bir iyileşme yaşanmamıştır. Tam tersine kriz diye veryasın eden, öte yandan ihracat rekorları kırdıkları ile övünen havza kapitalistleri işçilerin çalışma koşullarını daha da kötüleştirmiş, iş yükünü artırmıştır. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü biliyoruz ki sermayedarların dini imanı paradır.

Kan üzerine kurulu bu sömürü düzenine karşı işçi sınıfının örgütlü gücünü göstermekten başka çözüm yoktur. Onlarca arkadaşımızın patronların kar hırsı yüzünden can verdiği, yüzlercesinin sakat kaldığı bu sömürü cehennemine son vermenin, artık yeter demenin zamanı çoktan gelmiştir. HABAŞ'ın ve işçi katliamlarında yitirdiğimiz tüm sınıf kardeşlerimizin katili bu sömürü düzenidir. Haramilerin, bizlerin alınteri, canı, kanı üzerine kurulu saltanatlarına son verecek tek güç ise örgütlü mücadelemizdir. Bu sömürü düzeninin bekçisi AKP-MHP iktidarından da, açgözlü patronlardan ve asıl olarak onların sermaye düzeninden de sorulacak hesabımız var. Buradan tüm işçi ve emekçileri ölüm ve sömürü düzeninden hesap sormaya, bir avuç asalağın karı uğruna çalışırken can vermediğimiz, gündüzlerinde sömürülmediğimiz, geceleri aç yatmadığımız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesini hep birlikte büyütmeye çağırıyoruz."