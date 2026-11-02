İBB Başkan Vekili Aslan, Avrupa heyetiyle yerel demokrasiyi görüştü - Son Dakika
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İBB Başkan Vekili Aslan, Avrupa heyetiyle yerel demokrasiyi görüştü

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İBB Başkan Vekili Aslan, Avrupa heyetiyle yerel demokrasiyi görüştü
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Parlamentosu temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü. Görüşmede yerel demokrasi ve kentler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Parlamentosu temsilcilerinden oluşan ortak heyetle bir araya geldi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Parlamentosu temsilcilerinden oluşan ortak heyet ile bir araya geldik. Yerel demokrasinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Demokratik değerleri korumak ve kentler arasında iş birliğini geliştirmek için dayanışmanın önemini vurguladık. Nazik ziyaretleri ve gösterdikleri dayanışma için heyet üyelerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiAvrupa KonseyiNuri AslanDemokrasiPolitikaGüncelSon Dakika

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