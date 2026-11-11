Elazığ'da hastanesi kapanan 400 sağlık çalışanı ikinci maaşını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da hastanesi kapanan 400 sağlık çalışanı ikinci maaşını bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ\'da hastanesi kapanan 400 sağlık çalışanı ikinci maaşını bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ\'da hastanesi kapanan 400 sağlık çalışanı ikinci maaşını bekliyor
Haber Videosu

Elazığ Özel Medikal Hospital 9 Kasım 2026'da kapanınca işsiz kalan yaklaşık 400 çalışan, kalan maaş ve tazminatlarını istedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çalışanlar, dün bir maaş aldıklarını belirterek pazartesiye söz verilen ikinci maaşı ve özlük haklarını istedi.

Elazığ'da yönetim kurulu başkanının tutuklanması, 501 milyon 568 bin TL'lik idari para cezası ve 9 Kasım itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasının ardından işsiz kalan Elazığ Özel Medikal Hospital çalışanları, kalan maaşları ve kıdem tazminatının ödenmesini istedi.

Elazığ'da bir süredir operasyon, adli soruşturmalar, idari para cezaları ve maaş kriziyle gündemde olan Elazığ Özel Medikal Hospital'de iş akitleri feshedilen sağlık çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. 9 Kasım 2026 tarihinde hastanenin faaliyetlerini sonlandırmasıyla işsiz kalan yaklaşık 400 personel basın açıklaması düzenledi. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Tuba Yalçın, yaklaşık üç aydır süren mağduriyetin hastanenin kapanmasıyla yeni bir boyuta taşındığını ifade etti. Sürecin üçüncü gününde meydanda olduklarını belirten Yalçın, "Artık işsiziz. 9 Kasım 2026 tarihi ile çalıştığımız hastanemiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Bugün işsizliğimizin ve hak arayışımızın üçüncü günündeyiz. Bizim zorlu geçen günlerimiz aslında bugünün yansıması olan, yani dünden üç ay öncesinden başlamıştır. Yıllardır alın terimizle çalışıp emek verdiğimiz haklarımız için bir araya geliyoruz ve gelmeye de devam edeceğiz. Hak aramak suç değil, emeğin onurunun korunmasıdır. Görüyoruz ki bu haklı mücadelenin sonucunda bu şehrin evlatlarının sesi duyuldu. Dün itibarıyla verilen sözler ile bir maaşımızı aldık. Unutulmamalıdır ki bizlerin haklı mücadelesi aslında analarımızın ak sütü gibi helal olan, hak edilen yıllarımızın karşılığı tazminatlarımızdır. Sesimizi duyan, işçinin yanında olan şehrimize çağrımızdır, pazartesiye söz verilen ikinci maaşımız, kıdem tazminatlarımız, özlük haklarımız ve çıkış verildikten sonra işsiz kalan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza istihdam sağlanmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDemokrasi15 TemmuzEkonomiElazığGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:28:24. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da hastanesi kapanan 400 sağlık çalışanı ikinci maaşını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android