TTK mobil kitap tırı Sakarya'da 76. durakta indirimli yayınlarla açıldı - Son Dakika
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TTK mobil kitap tırı Sakarya'da 76. durakta indirimli yayınlarla açıldı

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TTK mobil kitap tırı Sakarya\'da 76. durakta indirimli yayınlarla açıldı
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TTK'nın "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında 81 ili gezecek mobil kitap satış mağazası, 76. durak olarak Adapazarı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açıldı. Kurumun yüzlerce yayını indirimli sunuluyor; yarın Sakarya Üniversitesi'nde imza günü yapılacak.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Sakarya'da kapılarını açtı.

Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı"nın 76. durağı Sakarya oldu.

Kurumun Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayınının indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu mobil kitap satış mağazası, Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda okurlarla buluştu.

Her yaştan okura tarihe ilişkin merak ettikleri konularda başvurabilecekleri kaynaklar sunmanın amaçlandığı mobil kitap satış mağazası aracılığıyla kurumun bilimsel yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

Yarın Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi önünde olacak mobil tırda, Prof. Dr. Muhammed Bilal Çelik ve Prof. Dr. Enis Şahin'in imza günü etkinliği yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TTK mobil kitap tırı Sakarya'da 76. durakta indirimli yayınlarla açıldı - Son Dakika
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