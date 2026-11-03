Nevşehir'de iddiaya göre tokat yiyen kadında işitme kaybı var, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de iddiaya göre tokat yiyen kadında işitme kaybı var, şüpheli tutuklandı

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Nevşehir\'de iddiaya göre tokat yiyen kadında işitme kaybı var, şüpheli tutuklandı
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Nevşehir\'de iddiaya göre tokat yiyen kadında işitme kaybı var, şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde market önünde sıra bekleyen kadın, tanımadığı kişinin yüzüne ve sol kulağına tokat attığını öne sürdü. İşitme kaybı saptanan ve kulağının tam duymadığını belirten kadın tedavi görürken, 6 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de market önünde alışveriş yapmak için beklediği sırada tanımadığı bir kişinin tokat attığı kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı meydana gelen kadın, doktorların düzenli kontrol önerdiğini belirterek, "Şu an kulağım tam duymuyor" dedi. Olayın ardından yakalanan ve 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten geldikten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen S.E. (46), market önünde beklediği sırada arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne, sol kulağına gelecek şekilde şiddetli tokat atıldığını iddia etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelinin kadına tokat attıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

"Hiç tanımadığım birisi bana tokat attı"

Yaşadığı olayın ardından konuşan S.E., saldırı karşısında büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını belirterek, "Marketin önünde beklerken hiç tanımadığım birisi bana tokat attı. O anda ne olduğunu anlamadım. 'Niye bana vurdun' diye bağırdım ama arkasına bile bakmadan kaçıyordu. Vatandaşlar yakaladı. Benim kafam döndü. Market çalışanları ambulansa haber verdikten sonra bana su verdiler. Ben ambulansla hastaneye gittim" dedi.

"Özür dilerim demekle olmuyor"

Saldırının ardından kulağında işitme kaybı meydana geldiğini ve tedavisinin devam ettiğini anlatan S.E., "Şu an kulağım tam duymuyor. Doktor her ay kontrole geleceğimi söylüyor. Ben kendisine 'niye bana vurdun' dediğimde sadece 'özür dilerim' diyor. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Hem kendisine yaptı hem de bana yaptı. Şu an kulağım duymuyor" ifadelerini kullandı.

İşitme kaybı tespit edildi, şüpheli tutuklandı

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı bulunan Tolga Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını öne sürdü.

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
İşitme Kaybı3. SayfaNevşehirKadınSon Dakika

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