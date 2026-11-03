Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!

Kanada'da dünyaevine giren bir çiftin nikah töreninde yaşananlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırarken büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Nikah masasında "Evet" yanıtının ardından gelinin göğsüne yüzünü gömerek gayriahlaki bir şekilde kutlama yapan (motorboating) damat, hem görgü kuralları uzmanları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağmuruna tutuldu.

Geleneksel Öpücük Yerine Müstehcen Gösteri

Kanada’daki Southwood Estate’te düzenlenen törende Adelina ve Riley çifti, olumsuz hava şartlarına rağmen nikah kürsüsüne ulaştı. Ancak nikah memurunun eş ilanından sonra geleneksel bir öpücükle töreni sonlandırması beklenen damat Riley, davetlilerin gözü önünde aniden yüzünü gelinin straplez gelinliğine gömerek hızla başını sallamaya başladı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi davetlilere dönerek yumruklarını havaya kaldırıp zafer çığlıkları attı.

Gelinin bu cüretkar hareket karşısında kahkahalara boğulması dikkat çekerken, töreni yöneten nikah memuru Nathan Grieve de şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntüleri TikTok hesabından paylaşan Grieve, meslek hayatı boyunca böyle bir şeye ilk kez şahit olduğunu belirterek, "Riley, yeni eşini kesinlikle gelecekteki aile toplantılarında yıllarca konuşulacak bir şekilde tebrik etti" ifadelerini kullandı.

Talihsizliklerin peşini bırakmadığı törenin sonunda çift koridordan çıkarken, planlanan düğün müziği yerine otoparktaki bir arabanın alarmı çalmaya başladı. Nikah memuru o anları, "Harika bir zamanlama, tam bir kaos. Kesinlikle tam onlara göre bir an" diyerek özetledi.

"Bunu Balayına Sakla!"

Görüntülerin internette hızla yayılmasının ardından uluslararası basına açıklamalarda bulunan görgü kuralları uzmanı Jo Hayes, damadın hareketine sert bir dille "kırmızı kart" gösterdi.

Hayes, "Videoda gelinin rızası var gibi görünse ve durumdan rahatsız olmasa da burası bir nikah töreni. Bu tarz cinsel imalar barındıran davranışlar asla kabul edilemez. Düğün salonlarında sadece yetişkinler yok, orada çocuklar da bulunuyor ve bu durum onlar için son derece uygunsuz. Yetişkin davetliler bile bu manzaradan dolayı büyük rahatsızlık duyabilir" dedi. Damadın ünlü Hollywood filmi "Davetsiz Misafirler"den (Wedding Crashers) esinlenmiş olabileceğini belirten Hayes, "Bunun komik olduğunu düşünmüş olabilir ama canım, gerçekten hiç komik değil. Bu hareketlerini balayına saklamalıydı" diyerek sert bir tavsiye verdi.

Sosyal Medya Ayakta: "Doğrudan Boşanma Sebebi!"

Kısa sürede yüz binlerce kez izlenen video, sosyal medya platformlarında adeta bir linç kampanyasına dönüştü. Binlerce kullanıcı, damadın hareketini "saygısızlık ve görgüsüzlük" olarak nitelendirdi.

Görüntülerin altına yorum yapan bir kullanıcı, "Bu hareket, bir düğünde asla yapmamanız gereken şeyler listesinin tam merkezinde yer alıyor" yazarken, bir diğer kullanıcı ise durumun ciddi bir evlilik krizi sinyali olduğunu savunarak, "Bu çok büyük bir tehlike işareti (red flag). Gelinin kendisine ve ailelerine karşı muazzam bir saygısızlık. Benim eşim de baş başayken belaltı şakalar yapar ama bunu asla başkalarının önünde yapacak kadar saygısızlaşmaz" yorumunda bulundu. Pek çok kullanıcı ise yaşanan manzara karşısında "Nutkumuz tutuldu, bu doğrudan bir boşanma sebebidir" diyerek tepkisini dile getirdi.