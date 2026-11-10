Atatürk\'ün vefatının 88. yılında Buca\'da 09.05\'te anma töreni düzenlendi

(İZMİR) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle Buca Demokrasi Meydanı'nda ve Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Buca'da düzenlenen törenlerle anıldı. Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Buca caddelerinde hayat adeta durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, yayalar bulundukları yerde, öğrenciler okullarında, vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında Ata'ya saygı duruşuna geçti.

Anma etkinlikleri kapsamında Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde de geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Belediye personeli ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde tek yürek olarak Ata'sına saygı duruşunda bulundu.