Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, HABAŞ'ta ölen 18 işçi için açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, HABAŞ'ta ölen 18 işçi için açıklama yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, HABAŞ\'ta ölen 18 işçi için açıklama yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, HABAŞ\'ta ölen 18 işçi için açıklama yaptı
Haber Videosu

Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlama için Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Eroğulları, 'Önlenebilir her ölüm bir cinayettir' diyerek sorumluların hesap vermesini istedi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Kazım Doğan Eroğulları, "Önlenebilir her ölüm bir cinayettir. İş cinayetleri kader değildir" dedi.

Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamaya ilişkin Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Patlamada hayatını kaybeden işçileri anan platform, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek sorumluların hesap vermesini istedi.

Platform adına açıklamayı okuyan Kazım Doğan Eroğulları, patlamanın çalışma yaşamında işçi sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunları bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu katliam düzeninde ekmeği, aşı ve emeği için mücadele ederken yaşamını yitiren tüm emekçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre 2026 yılının ilk dokuz ayında en az 1.736, ekim ayında ise en az 193 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Eroğulları, "Bu rakamlar, ülkemizde iş cinayetlerinin ulaştığı boyutu ve çalışma yaşamında emekçilerin can güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Biz bu ölüm düzenini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"ÖNLENEBİLİR HER ÖLÜM BİR CİNAYETTİR"

HABAŞ fabrikasındaki patlamanın ilk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğinin belirtildiğini aktaran Eroğulları, olayın yalnızca teknik nedenlerle açıklanamayacağını söyledi.

İşyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve işyerlerinin etkin biçimde denetlenmesinin önemine dikkat çeken Eroğulları, şöyle konuştu:

"Ancak bu tür olayların yalnızca görünürdeki teknik nedenler üzerinden değerlendirilmesi yeterli değildir. İşyerindeki risklerin önceden belirlenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, işyerlerinin etkin biçimde denetlenmesi yaşamsal öneme sahiptir. Önlenebilir her ölüm bir cinayettir. Bu cinayet, HABAŞ'ta son üç hafta içinde yaşanan üçüncü işçi cinayetidir. Yaşamını yitiren işçilerin büyük çoğunluğu taşeron işçidir. Bu tablo sorunun tek tek kazalarda değil, çalışma ve sömürü düzeninin kendisinde olduğunu göstermektedir."

HABAŞ'IN ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Fabrikanın kendi verilerinin de iş kazalarındaki artışı ortaya koyduğunu ileri süren Eroğulları, bir yılda iş kazası oranının yüzde 56, taşeron işçilerin geçirdiği kaza oranının ise yüzde 120 arttığını belirtti. Fabrikadaki haftalık çalışma süresinin 61 saat olduğunu ifade eden Eroğulları, şunları kaydetti:

"HABAŞ'ın kendi verileri bile, fabrikadaki katliamın göz göre göre geldiğini gösteriyor. Şirketin verilerine göre, bir yılda iş kazası oranı yüzde 56, taşeron işçilerin geçirdiği kaza oranı yüzde 120 artmış durumda. Haftalık çalışma süresi bu firmada 61 saat. Yasal çalışma süresinin 16 saat üzerinde. Yani HABAŞ'ta işçiler, her hafta iki iş günü fazla mesai yapıyor. Yoğun çalışma saatleri ve alınmayan önlemler işçileri ölüme sürüklüyor."

"ANTEP'TE İŞ KAZASININ YAŞANMADIĞI FABRİKA YOK"

Gaziantep'teki çalışma koşullarına da değinen Eroğulları, kentte gıda, petrokimya ve tekstil sektörlerinde iş kazalarının yaşandığını, bazı kazaların kamuoyundan gizlendiğini savundu.

Eroğulları, "Kentimiz Antep'te de durum farklı değil. Gıda, petrokimya, tekstil fark etmeden iş kazasının yaşanmadığı fabrika yok. Herhangi bir fabrika önüne ya da işçi durağına gittiğinizde, parmağı, eli, kolu kopan ya da buna tanık olan işçiye rastlıyorsunuz. Ölümlü iş kazaları bile büyük çoğunlukla kamuoyundan gizleniyor. Alınmayan önlemler ve yaşanan iş cinayetlerinde cezasızlık politikası, Dilovası'ndan Soma'ya, Aliağa'dan Antep'e işçileri canından ediyor" dedi.

İş cinayetlerinin kader olmadığını vurgulayan Eroğulları, işçi sağlığı ve güvenliğinin işverenlerin maliyet hesabına ve üretim hedeflerine bırakılamayacak temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, "İş cinayetleri kader değildir! İşyerlerinde yaşanan ölümler fıtrat değildir. İşçi sağlığı ve güvenliği işverenlerin maliyet hesabına, üretim hedefine ya da piyasa koşullarına bırakılmayacak temel bir insan hakkıdır" ifadelerini kullandı.

İşverenlerin gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu, devletin ise bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, işyerlerini denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak zorunda olduğunu söyleyen Eroğulları, işçi sağlığı ve güvenliğinin kazalardan sonra müdahale etmekle sınırlı olmadığını, tehlikelerin önceden belirlenerek ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

"İşyerlerinde zenginlerin karı değil, emekçilerin yaşam ve sağlık hakkı esas alınmalıdır" diyen Eroğulları, işçilerin yaşam hakkının üretim hedeflerinden ve ekonomik kazançtan üstün tutulması gerektiğini ifade etti.

SORUŞTURMA VE DENETİM ÇAĞRISI

Aliağa'daki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle ve şeffaf biçimde sürdürülmesini isteyen Eroğulları, işçi temsilcilerinin ve yakınlarının açıklamalarının bastırılması, gözaltılar ve yayın yasağı yerine olayda ihmali bulunanların ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Eroğulları, taleplerini şöyle sıraladı:

"Başta işverenin yükümlülükleri ve ilgili kamu kurumlarının denetim sorumlulukları olmak üzere olayda ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes ortaya çıkarılmalı, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmalıdır. İş cinayetlerinin ardından sorumluluğun yalnızca iş güvenliği uzmanlarına yüklenmesine, asıl sorumluların cezasızlık politikalarıyla korunmasına son verilmelidir. İşçilerin, sendikaların ve meslek örgütlerinin soruşturmaya etkin katılımı sağlanmalıdır. Benzer riskler taşıyan çalışma alanlarında gerekli tüm önlemler alınmadan üretime devam edilmemelidir."

Çalışma süreleri, üretim baskısı, taşeron çalışma ilişkileri ve işçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Eroğulları, işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kamusal anlayışla düzenlenmesini, işyeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının bağımsız çalışmalarının güvence altına alınmasını istedi.

İşçi sağlığının yalnızca işyeri sınırlarıyla sınırlı olmadığını, emeğin, yaşamın ve toplumsal sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Eroğulları, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hiçbir üretim hedefi insan yaşamından, hiçbir ekonomik kazanç işçinin sağlığından önemli değildir. Bilimsel, kamusal ve bağımsız denetim mekanizmaları hayata geçirilene, işçi sağlığı piyasanın ve karın değil toplumun ve kamunun sorumluluğu haline gelene kadar iş cinayetlerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıDemokrasiGaziantepPolitikaGüncelAliağaİzmirYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Paraya para demeyecekler İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Galatasaray’da Osimhen krizi Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı
Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı
Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi Aralarındaki yaş farkı şaşırttı Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı
Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü
Beyazıt Öztürk 57 yaşında yeniden üniversite okumak istiyor Bölümü şaşırttı Beyazıt Öztürk 57 yaşında yeniden üniversite okumak istiyor! Bölümü şaşırttı
23:37
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 01:44:24. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Emek ve Demokrasi Güçleri, HABAŞ'ta ölen 18 işçi için açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android