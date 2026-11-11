Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri - Son Dakika
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Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri

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Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri
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2027 yılbaşı gecesi sanatçıların alacağı sahne ücretleri belli oldu. Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül 25 milyon TL ile zirvede yer aldı.

2027 yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü sanatçıların alacağı ücretler netleşti. Yeni yıla Kuzey Kıbrıs’taki otellerde girecek olan Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül, 25'er milyon liralık konser ücretleriyle listenin zirvesinde yer aldı.

BİR ŞARKI 830 BİN LİRA 

İki saatlik performanslar dikkate alındığında, sanatçıların sahnede söyleyeceği her bir şarkının değeri yaklaşık 830 bin liraya denk geliyor. Zirveyi takip eden diğer isimlerde de yüksek rakamlar dikkat çekiyor.

İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri:

  • Kenan Doğulu: 25 milyon TL – Kıbrıs
  • Ebru Gündeş: 25 milyon TL – Kıbrıs
  • Mahsun Kırmızıgül: 25 milyon TL – Kıbrıs
  • Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL – Kıbrıs
  • Hadise: 22 milyon 600 bin TL – Kıbrıs
  • Edis: 20 milyon TL – İstanbul
  • Hande Yener: 20 milyon TL – Kıbrıs
  • Gülşen: 20 milyon TL – Kıbrıs
  • Sibel Can: 15 milyon TL – Kıbrıs
  • Bülent Ersoy: 15 milyon TL – Batum
  • Özcan Deniz: 15 milyon TL – Kıbrıs
  • Funda Arar: 12 milyon 500 bin TL – İstanbul
  • Candan Erçetin: 12 milyon 500 bin TL – Kıbrıs
  • Sıla Gençoğlu: 12 milyon 500 bin TL – Antalya
Mahsun KırmızıgülKenan DoğuluEbru GündeşYılbaşıMagazinGüncelSon Dakika

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