Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri

2027 yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü sanatçıların alacağı ücretler netleşti. Yeni yıla Kuzey Kıbrıs’taki otellerde girecek olan Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül, 25'er milyon liralık konser ücretleriyle listenin zirvesinde yer aldı.

BİR ŞARKI 830 BİN LİRA

İki saatlik performanslar dikkate alındığında, sanatçıların sahnede söyleyeceği her bir şarkının değeri yaklaşık 830 bin liraya denk geliyor. Zirveyi takip eden diğer isimlerde de yüksek rakamlar dikkat çekiyor.

İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri: