Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı - Son Dakika
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Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı

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Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı
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1970'li yıllarda seslendirdikleri "Param Yok Pulum Yok" şarkısıyla büyük bir şöhrete kavuşan Meral ve Zuhal ikizleri, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Bir dönemin en tanınan müzik ikililerinden olan kardeşler, 1980'li yıllarda sahnelere veda ederek gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Bugün İstanbul'un Moda semtinde yaşayan ikizlerin hayatlarını sokak hayvanlarına adaması dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran "Param Yok Pulum Yok" şarkısının unutulmaz ikilisi Meral ve Zuhal'in yıllar sonraki yaşamı ortaya çıktı. 1970'lerde şöhretin zirvesine çıkan kardeşler, bugün müzikten uzak, sakin bir hayat sürdürüyor.

BANKACILIKTAN SAHNELERE UZANAN HİKAYE

1947 yılında dünyaya gelen Meral ve Zuhal ikizleri, çocukluk ve gençlik yıllarını Denizli'de geçirdi. Denizli Ticaret Lisesi'nde eğitim gören kardeşler, daha sonra İstanbul'a taşınarak hayatlarında yeni bir sayfa açtı. İstanbul'da bir süre bankacılık ve modellik yapan ikizlerin hayatı, ünlü yapımcı Fecri Ebcioğlu ile tanışmalarıyla değişti. Ebcioğlu'nun dikkatini çeken kardeşler, müzik dünyasına adım atarak ilk plaklarını "İkizler" adıyla çıkardı. Daha sonra Meral-Zuhal ismini kullanmaya başlayan ikili, kısa sürede dönemin tanınan şarkıcıları arasına girdi.

Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı

"PARAM YOK PULUM YOK" ŞARKISIYLA ŞÖHRETİ YAKALADILAR

Meral ve Zuhal'in kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, "Param Yok Pulum Yok" şarkısı oldu. 1970'li yıllarda geniş kitlelere ulaşan eser, kardeşlerin müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Şarkının hafızalara kazınmasında Yeşilçam'ın da önemli bir payı vardı. Kadir İnanır ve Müjdat Gezen'in başrollerini üstlendiği 1974 yapımı "Uyanık Kardeşler" filmi, eserin tanınırlığını artırdı. İkizler, dönemin sevilen müzik isimleri arasına girmeyi başardı.

ARABESKİN YÜKSELİŞİYLE SAHNELERE VEDA ETTİLER

1970'li yıllarda yakaladıkları başarıya rağmen Meral ve Zuhal'in müzik kariyeri uzun yıllar devam etmedi. 1980'lerde arabesk müziğin yükselişiyle birlikte eğlence dünyasında yaşanan değişim, ikilinin sahne çalışmalarını da etkiledi. Bu süreçte sahneye çıkmayı giderek azaltan kardeşler, zamanla müzik dünyasından tamamen uzaklaştı. Bir dönem şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan ikizler, şöhretin ardından daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti.

BARIŞ MANÇO İLE YAKIN DOSTLUKLARI VARDI

Meral ve Zuhal'in müzik dünyasındaki yakın dostları arasında Barış Manço da bulunuyordu. Ünlü sanatçı, ikizlerin annelerini kaybetmesinin ardından kardeşler için özel bir şarkı yazdı. Bu dostluk, ikilinin sanat hayatındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri olarak hafızalarda kaldı. Kardeşler sahnelerden uzaklaşsa da seslendirdikleri şarkılar, Türk pop müziğinin nostaljik eserleri arasında yer almaya devam etti.

Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı

ŞÖHRETİ GERİDE BIRAKIP HAYATLARINI SOKAK HAYVANLARINA ADADILAR

Yıllar önce sahne ışıklarının altında olan Meral ve Zuhal, bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda semtinde yaşıyor. Kardeşler, gözlerden uzak sürdürdükleri hayatlarında zamanlarının büyük bölümünü sokak hayvanlarına ayırıyor. 1947 doğumlu olan ve 2026 itibarıyla 79 yaşına giren ikizler, artık müzik çalışmalarından çok hayvanlarla ilgileniyor.

Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı
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