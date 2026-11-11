Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi! Aralarındaki yaş farkı şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan 32 yaşındaki futbolcu Salih Uçan, milli maç arasında İstanbul'da sevgilisi Alara Eriç ile görüntülendi. Bebek'te sahil yürüyüşü yapıp kahve içen çiftin yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin arasındaki 9 yaş farkı dikkat çekerken, Uçan'ın 23 yaşındaki sevgilisinin Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmasında temsil ettiği de öğrenildi.
Salih Uçan, bu kez futbol kariyeriyle değil özel hayatıyla dikkat çekti. Ünlü futbolcu, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Alara Eriç ile İstanbul Bebek'te objektiflere yansıdı.
SEVGİLİSİYLE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ
Beşiktaş'tan ayrılarak ağustos ayında Gençlerbirliği'ne transfer olan Salih Uçan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı İstanbul'da değerlendirdi. 32 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Alara Eriç ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, sahilde bir süre yürüdükten sonra yakınlardaki bir mekana geçerek kahve içti. Mekandan ayrıldıkları sırada basın mensuplarıyla karşılaşan ikili, kısa bir sohbetin ardından kendilerini bekleyen araca binerek bölgeden uzaklaştı.
ARALARINDAKİ 9 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Salih Uçan ile Alara Eriç'in arasındaki yaş farkı da ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun 32, sevgilisinin ise 23 yaşında olduğu belirtildi. Salih Uçan'ın sevgilisi Alara Eriç, 2025 yılında Vietnam'da düzenlenen Miss Charm güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Habertürk'te yer alan habere göre, uluslararası organizasyona katılan Eriç, 12 Aralık'ta gerçekleştirilen yarışmayı derece elde edemeden tamamladı.
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