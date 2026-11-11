Beyazıt Öztürk 57 yaşında yeniden üniversite okumak istiyor! Bölümü şaşırttı

Beyazıt Öztürk, yarışma programında yaptığı açıklamayla eğitim hayatına ilişkin sürpriz bir isteğini dile getirdi. 57 yaşındaki ünlü sunucu, yeniden üniversiteye gitmek istediğini söyledi.

YARIŞMACININ SÖZLERİ BEYAZ'I HAREKETE GEÇİRDİ

Ekranların sevilen isimlerinden Beyazıt Öztürk, sunuculuğunu üstlendiği yarışma programında bir yarışmacıyla eğitim hayatı üzerine sohbet etti. Üniversite eğitimini yarıda bırakan yarışmacının yıllar sonra yeniden okula döneceğini anlatması üzerine Öztürk de kendi eğitim geçmişinden söz etti. Yarışmacı, üniversiteye af kapsamında geri döndüğünü belirterek eğitimine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Aradan geçen uzun yıllara rağmen yeniden öğrenci olma kararı alan yarışmacının sözleri, ünlü sunucunun da eski hayallerini hatırlamasına neden oldu.

"BEN DE YENİDEN VETERİNERLİK OKUYAYIM"

Yarışmacı, eğitim hayatına ilişkin yaptığı açıklamada, “12 sene önce Akdeniz Güzel Sanatlar Fakültesi'nde terktim, ikinci dönem başlıyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Beyazıt Öztürk, yeniden üniversite okumaya sıcak baktığını belirterek “Harika, olabiliyorsa ben de yeniden veterinerlik okuyayım. Özeniyorum.” dedi. Ünlü sunucunun veterinerlik bölümünü tercih etmek istediğini söylemesi dikkat çekti.