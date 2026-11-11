Dersim Emek ve Demokrasi Platformu HABAŞ'ta 18 işçinin ölümü için araştırma istedi - Son Dakika
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Dersim Emek ve Demokrasi Platformu HABAŞ'ta 18 işçinin ölümü için araştırma istedi

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Dersim Emek ve Demokrasi Platformu HABAŞ\'ta 18 işçinin ölümü için araştırma istedi
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Dersim Emek ve Demokrasi Platformu HABAŞ\'ta 18 işçinin ölümü için araştırma istedi
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Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, HABAŞ'ta 18 işçinin öldüğü patlamanın bağımsız araştırılmasını ve riskli bölümlerde üretimin durdurulmasını istedi. DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, HABAŞ'ta son 10 yılda 28 işçinin öldüğünü, 30'dan fazla işçinin yaralandığını söyledi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından HABAŞ'ta 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "son 10 yılda HABAŞ fabrikası ve limanında yaşanan iş cinayetlerinde çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiği" belirtilerek, "İş cinayetlerini kader diye açıklayanlara, sorumluları koruyanlara, gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara karşı mücadeleyi büyüteceğiz" denildi.

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından HABAŞ'ta 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Kışla Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamayı Emek Partisi (EMEP) Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin okudu. Açıklamaya DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da destek verdi.

Tekin, HABAŞ'ta yaşanan patlamanın işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, denetimlerin göstermelik kaldığı bir çalışma düzeninin sonucu olduğunu söyledi.

HABAŞ'ın 2025 yılı sürdürülebilirlik raporundaki verilere dikkati çeken Tekin, şunları söyledi:

"Yaşanan bu katliam işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, denetimlerin göstermelik kaldığı ve patronların karının işçilerin yaşamından üstün tutulduğu çalışma düzeninin sonucudur. HABAŞ'ın kendi yayınladığı 2025 sürdürülebilirlik raporu bile yaşananların boyutunu gözler önüne sermektedir. Şirketin açıkladığı verilere göre kayıp günlü iş kazaları bir yılda yaklaşık yüzde 56, taşeron işçilerde ise yüzde 118 artmıştır.

"SON 10 YILDA ÇOK SAYIDA İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Bütün bunlar yaşanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nerededir? Son 10 yılda HABAŞ fabrikası ve limanında yaşanan iş cinayetlerinde çok sayıda işçi yaşamını yitirmiştir. Bu tablo fabrikadaki çalışma koşullarının ve taşeron sisteminin bütün yönleriyle sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. HABAŞ'ta yaşananlar ülkenin dört bir yanında işçilerin karşı karşıya bırakıldığı ölüm düzeninden bağımsız değildir. İş cinayetlerini kader diye açıklayanlara, sorumluları koruyanlara, gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara karşı mücadeleyi büyüteceğiz."

Tekin, patlamanın bağımsız bir heyet tarafından araştırılmasını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını, HABAŞ'ta bugüne kadar yapılan tüm denetimler ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasını istediklerini bildirdi.

Fabrikadaki riskler giderilip bağımsız denetimden geçene kadar tehlikeli bölümlerde üretimin işçilerin ücretleri ödenerek durdurulmasını talep ettiklerini aktaran Tekin, "İş güvenliği koşulları sağlanana kadar HABAŞ'ın yeni yatırım ve kapasite artışı onayları askıya alınsın. Taşeron sistemi kaldırılsın, HABAŞ'ta ve limanda çalışan tüm işçiler kadroya alınsın" dedi.

KORDU: "SADECE 10 YILDA 28 İŞÇİ ÖLDÜ"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da HABAŞ'ta yaşanan patlamanın ilk olmadığını belirterek, fabrikada son 10 yılda 28 işçinin yaşamını yitirdiğini, 30'dan fazla işçinin yaralandığını söyledi.

Kordu, "Sadece HABAŞ'ta mı? Pek çok yerde iş cinayetleri devam ediyor. Meclis'te yasalarla şirketleri koruyan, patronları koruyan yasaları bu iktidar inşa etti. Bu iktidar taşeronlaşmayı, güvencesiz çalışmayı, esnek çalışmayı, hatta kiralık işçi yasalarıyla geliştirdi. Dolayısıyla belki sadece bu iktidar boyunca değil ama bu iktidar boyunca bu ülkede binlerce işçi yaşamını yitirdi. Türkiye'de insanların nasıl yaşayacağı bellidir, nasıl öleceği de belli. İşçiler fabrikalarda iş bulmak için sevindiklerinde, işe girdiklerinde hayatlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla bu coğrafyada işçilerin artık nasıl öldüğü bellidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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