Trossard\'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama

Transfer döneminin gözde isimlerinden Leandro Trossard'ın geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Belçikalı yıldızın menajerinden, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olacağına iddialarına jet hızında bir yalanlama geldi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Belçikalı yıldızın menajeri arasında yürütülen transfer müzakereleri oldukça olumlu bir seyir izliyor. Trossard'ın siyah-beyazlı kulübün sunduğu projeye ve finansal şartlara çok sıcak baktığı belrtildi. Tamamen Beşiktaş’tan gelen teklife odaklanan tecrübeli oyuncunun, masadaki diğer seçenekleri askıya aldığı aktarıldı.
Beşiktaş'ta artık gözler önümüzdeki 48 saate çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların ve oyuncu tarafından bu akşam oynanacak İspanya - Belçika karşılaşmasının hemen ardından bir araya gelerek son detayları karara bağlaması bekleniyor.
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