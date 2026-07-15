Kılıç: 15 Temmuz'da Obama'ya Ulaşamadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıç: 15 Temmuz'da Obama'ya Ulaşamadık

Kılıç: 15 Temmuz\'da Obama\'ya Ulaşamadık
15.07.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdar Kılıç, 15 Temmuz darbesi sırasında ABD'nin tepkisizliğini eleştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olan Serdar Kılıç, "Durum Odası, Amerika'nın dışında ya da içinde Amerikan yönetimini ciddi olarak ilgilendiren bir konu varsa, Amerikan başkanının, çevresindeki önde gelen insanların gelişmeleri takip ettikleri bir oda. Ben bunu 'Amerikan Başkanı'nın onayını bekliyoruz açıklama için' dediklerinde duydum, 'Başkan'a ulaşamıyoruz' dediler. Ben de sinirli bir şekilde, 'Peki nerede? Niye ulaşamıyorsunuz?' dedim. 'Başkan Durum Odası'nda' dediler." ifadesini kullandı.

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz 2016'da ABD'de görev yaparken yaşadıklarına ilişkin 10 yıl sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2016'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın darbe girişimine yönelik tavrına ilişkin Kılıç, "Bunu hiçbir şekilde iki müttefik arasındaki ilişki manzumesine yakıştıramıyorum, yakıştıramadım da ama maalesef öyle bir talihsiz dönemdi Amerika'da. İki müttefik arasında olması gereken ilişkilere yakışmayan bir tavır gördüm." dedi.

Darbe girişiminin ardından 24 Ağustos 2016'da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'yi ziyaret edip dayanışma mesajı paylaştığını hatırlatan Kılıç, Biden'ın darbe girişiminde bombalanan yerleri gezdiğini ve "Çok geç kaldık, özür dileriz" dediğini hatırlattı.

Kılıç, darbe girişimi sırasında Obama'nın ABD devlet sisteminde kritik ve önemli operasyonlarda kullanılan "Durum Odası"nda olduğunu, bunu ABD'lilerin kendisine söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Durum Odası, Amerika'nın dışında ya da içinde Amerikan yönetimini ciddi olarak ilgilendiren bir konu varsa, Amerikan başkanının, çevresindeki önde gelen insanların gelişmeleri takip ettikleri bir oda. Ben bunu 'Amerikan Başkanı'nın onayını bekliyoruz açıklama için' dediklerinde duydum, 'Başkan'a ulaşamıyoruz' dediler. Ben de sinirli bir şekilde, 'Peki nerede? Niye ulaşamıyorsunuz?' dedim. 'Başkan Durum Odası'nda' dediler.

Tabii bu illa Türkiye ile ilgili gelişmelerin takibi anlamında olmayabilir, Amerika içinde başka bir gelişme de olmuş olabilir ya da dünyanın başka bir yerinde başka bir gelişme de olmuş olabilir Amerika'yı ilgilendirebilecek. Ama tabii o dönemde, o anda, o yaşanırken siz kendinize yorumluyorsunuz. ve ben açıkçası çok fazla bir anlam veremedim. ABD Başkanı Durum Odası'nda bile olsa NATO'nun bu kadar kuvvetli bir müttefiki, ABD'nin bu kadar kuvvetli bir müttefiki, böyle bir saldırı altındayken, hain saldırı altındayken, ABD Başkanına ulaşılıp, kendisinin onayını alıp, açıklamanın yapılmasını beklerdim. (Durum Odası'na) Oraya başka bir gerekçeyle de inmiş olsa kendisine 'Türkiye'de bunlar oluyor' diye anlatılmıştır."

Darbe girişimi sırasında Moskova'da bulunan ve "bu konuda bilgim yok" ifadesini kullanan dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin değerlendirmesine değinen Kılıç, bunu çok gerçekçi bulmadığını söyledi.

Kılıç, darbe girişimi sonrası, Obama yönetiminin daha ciddi bir tavır alması gerektiğini vurgulayarak "Netice itibariyle şu andaki yönetimin tavrından çok farklı bir dönemdi o." diyerek o dönemde Amerika'da görev yapmış olmayı hem bir şans hem de şanssızlık olarak gördüğünü ifade etti.

Kılıç, darbe girişiminin ardından Obama yönetiminin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ilişkin muhataplarına, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından Doğu Bloku istihbaratıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kamu görevlilerinin görevden alındığını hatırlattığını, ABD'nin ise o dönemde demokratik kurallara uyulmasına ilişkin herhangi bir eleştiri yöneltmediğini söyledi.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Obama yönetimin darbe girişimine yönelik tavrı) Bunu hiçbir şekilde iki müttefik arasındaki ilişki manzumesine yakıştıramıyorum, yakıştıramadım da ama maalesef öyle bir talihsiz dönemdi Amerika'da. İki müttefik arasında olması gereken ilişkilere yakışmayan bir tavır gördüm. Yani Obama'nın hemen o gece Sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp kendisine desteğini ifade etmesi gerekirdi. Geçmiş olsun demesi gerekirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı dilemiş olması gerekirdi. ve Amerikan hükümetinin Türkiye'deki demokrasiye çok kuvvetli bir destek açıklaması yapması gerekirdi.

Bütün bunları söylemek için çok böyle diplomasi dehası olmaya gerek yok. Yani ortak aklın gereğidir bu. Sizin müttefikinizin demokrasisi bir saldırı altına giriyor ve siz buna kuvvetli bir tepki vermiyorsunuz. Kınamıyorsunuz bile ve bir de itidal çağrısında bulunuyorsunuz. Yani bu bir tercih miydi, zorunluluk muydu? Bundan hiçbirisi düşünülmez. Çünkü böyle bir durumda tercih ya da zorunluluk olmaz. Müttefiklik budur. Müttefikinizin yanında olursunuz."

"(11 Eylül saldırısı) Müttefikimiz saldırıya uğramıştı ve müttefikimizin yanında yer aldık"

Kılıç, 11 Eylül saldırılarının ardından Türkiye'nin hiçbir kayıt ve şart öne sürmeden ABD'nin yanında yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin de 15 Temmuz'da bir saldırıya uğradığını belirten Kılıç, "Amerika saldırıya uğramıştı. O da fiziki bir saldırıydı. İçeriden ya da dışarıdan fark etmez, bizim müttefikimiz saldırıya uğramıştı ve biz müttefikimizin yanında yer aldık. Türkiye'de de insanların üzerine bombalar atıldı, makineli tüfeklerle ateş açıldı, tanklarla insanlar ezildi. Böyle bir durumda samimiyseniz çıkıp Türkiye'deki demokrasinin korunması gerektiğine ilişkin güçlü bir açıklama yaparsınız. Ben sadece bir hayal kırıklığından bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Obama'nın darbe girişimi döneminde "olayların talihsiz tarafında yer aldığını" aktaran Kılıç, "Eğer o dönemde Amerika'da başkan Trump olsaydı çok daha farklı bir tutum sergileyebilirdi. Biden bile olsa çok daha farklı bir tutum içinde olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Obama yönetimine darbe girişimine ilişkin yapılan tüm bildirimlerde o dönem Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşının işaret edildiğini kaydederek, en azından savcılığa çağrılıp darbe girişimiyle ilgili bir kez dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyledi.

Kılıç, Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın darbe girişimi öncesindeki ABD ziyaretlerine ilişkin, "Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın 12'sinde Türkiye'ye geldikleri, 13'ünde döndükleri söyleniyor. Sanki bir gün kalmışlar gibi gösteriliyor. Oysa saat farkı nedeniyle 13'ünde dönmüş görünüyorlar. Yaklaşık 1-2 saatliğine geldiler, talimatlarını aldılar ve Türkiye'ye döndüler." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütünün 15 Temmuz öncesinde de Türkiye'de çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Kılıç, darbe girişiminin ardından ABD makamlarına çok sayıda dosya sunduklarını belirtti.

Dosyaları bizzat Amerikan makamlarına teslim ettiğini ifade eden Kılıç, "Bu dosyaların gereği yapılsaydı, Fetullah Gülen açısından Amerika'da çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum vardı. Fetullah Gülen ve beraberindeki ekibe yönelik hiçbir tedbir alınmadı. Okullarını işletmeye ve Amerikan vergi mükelleflerinden gelen kaynakları kendilerine aktarmaya devam ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"(FETÖ ile ilgili ABD makamlarına) Ben kendi ellerimle 140'ın üzerinde dosya teslim ettim"

Kılıç, ABD'ye girişlerde 10 bin dolar üzeri nakit paraya el konulup, hukuki bir sürecin başlatıldığını belirterek, Büyükelçilik hesabından bile bu para çekildiğinde bununla ilgili telefon aldıklarını ve paranın ne yapılacağının sorulduğunu söyledi.

"Fetullah Gülen'e Türkiye'den gelmiş olan 100 milyon doların üzerinde para var. Nakit para dolaşıyor ortalıklarda, Amerika'da okullardan gelen. Bütün bunların hepsini Robert Amsterdam (ABD'li avukat) delillerle ortaya koydu. Biz kendilerine dosyalar verdik bu konuda, yine de bir şey yapılmadı. Yani Amerikan siyasi sisteminin işleyişi çok farklı. Amerika'da siyaseti oy ve maddi kaynak oluşturuyor. Sizin elinizde yeteri kadar maddi kaynak varsa o kaynağı seçim kampanyalarına aktararak temsilciler meclisi üyelerinde de senatörlerde de belli bir destek sağlayabiliyorsunuz kendinize." ifadelerini kullanan Kılıç, sonrasında yaşanan döneme baktığında Obama yönetiminin bu kadar talihsiz bir yaklaşım içerisinde olmaması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, o dönemde Obama yönetiminin sergilemiş olduğu tutumun Türk halkının kalbinde derin yara bıraktığını vurguladı.

"İnsanlarımız sokaklarda öldürüldü ve bunun arkasında yer alan, talimatını veren insan Amerika'da yaşadı, yaşamaya devam etti, ölene kadar da orada yaşadı ve kendisine karşı herhangi bir tavır alınmadı." diyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bize dosya verilmedi diyenler bile oldu bu adamla ilgili. Ben kendi ellerimle 140'ın üzerinde dosya teslim ettim. Klasör teslim ettim. Onun için yani biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Amerikan makamlarına ben bizzat anlattım. Ulusal Güvenlik Danışmanlarına anlattım. Bütün danışmanlarına anlattım. Bakanlarına anlattım. Yakın dostum olan bakanlar da vardı. Resmi olarak görüştüğüm bakanlar da, makamlar da vardı. Onlara da anlattım ama maalesef dediğim gibi bütün bu çağrılarım sağır kulaklara düştü.

X'te de (ABD merkezli sosyal medya uygulaması) yazdım. 15 Temmuz, Türk halkının 7'den 70'e Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale'de bayraklaşan vatanseverlik duygusunun sokaklara döküldüğü ve demokratik liderlerinin korunduğu bir olaydır. Gurur duyulacak bir sayfadır Türkiye'nin tarihinde."

(Bitti)

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Serdar Kılıç, Barack Obama, 15 Temmuz, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç: 15 Temmuz'da Obama'ya Ulaşamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı
114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler 114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
FIFA’dan Sivasspor’a bir kötü haber daha FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
Nilüfer ve Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
5 gol Beşiktaş’ın beli doğrulmuyor 5 gol! Beşiktaş'ın beli doğrulmuyor
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Erzurum’un büyüsüne onlarda kapıldı Tam 1800 kilometre öteden gelecekler Erzurum'un büyüsüne onlarda kapıldı! Tam 1800 kilometre öteden gelecekler
Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi Sebebi bir hayli ilginç Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Dünya Kupası’na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
Gözaltındaki Haluk Levent’ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
Mbappe’nin babası oğlunu bir kalemde harcadı Mbappe'nin babası oğlunu bir kalemde harcadı
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:57
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:58
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 17:32:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıç: 15 Temmuz'da Obama'ya Ulaşamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.