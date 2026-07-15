Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? "Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele.." - Son Dakika
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Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? "Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele.."

15.07.2026 10:09
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Gözaltına altında bulunan Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Levent, kendisini 60 milyon dolar dolandırdığını söyleyen ve Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın başlamasına neden olan suç duyurusunu yapan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın iddialarına yanıt verdi. Levent, Hüseyin Başaran ile arasındakinin sadece alacak-verecek meselesi olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve bugün 22 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilen şarkıcı Haluk Levent’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Haluk Levent, emniyet ifadesinde, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın kendisi hakkındaki “dolandırıcılık” iddiasına yanıt verdi.

60 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Hüseyin Başaran, Haluk Levent’in kendisine "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapacağız" diyerek yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen 22 taşınmazın Ahbap Derneği adına devredilmesini sağladığını ancak bu taşınmazların amacına uygun kullanılmadığını öne sürmüştü.

Haluk Levent, emniyette alınan ifadesinde, Başaran ile arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin, alacak-verecek meselesi olduğunu ve dolandırıcılık eylemi olmadığını savundu.

"ALACAK-VERECEK MESELESİ"

Levent, “Hakkımda yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlama hakkında bilgi sahibi oldum.

Dosyanın müştekilerinde olan Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti alacak/verecek meselesi ile ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur.

Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriliyorum.

Ayrıca şikayete konu gayrimenkullerin iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır.

İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum. Detaylı ifademi Cumhuriyet Savcılığı makamında vermek istiyorum” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Başaran, Dolandırıcılık, Haluk Levent, Dolandırıcı, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent, soruşturmayı başlatan iddiaya ne yanıt verdi? 'Hüseyin Başaran ile aramızdaki mesele..' - Son Dakika

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