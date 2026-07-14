Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

14.07.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Bastille Günü kutlamaları kapsamında Paris'teki Zafer Takı önünde düzenlenen törende, 11. Deniz Piyade Alayı askerleri haka gösterisi yaptı. Denizaşırı bölgelerden askerlerin de yer aldığı birlikte sergilenen senkronize performans izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü kapsamında Paris'te düzenlenen askeri törenlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

Zafer Takı önünde gerçekleştirilen törende, Fransa'nın denizaşırı topraklarından gelen askerlerin de görev yaptığı 11. Deniz Piyade Alayı mensupları, tören öncesinde geleneksel haka gösterisi sergiledi.

ZAFER TAKI ÖNÜNDE HAKA GÖSTERİSİ

Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde askerlerin göğüslerine vurarak, yüksek sesle bağırıp senkronize hareketlerle haka yaptığı görüldü. Gösteriyi izleyenler askerleri alkışlarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

DENİZAŞIRI TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜ TÖRENE TAŞINDI

Fransız basınına göre gösteri, Fransa'nın denizaşırı topraklarından gelen askerlerin kültürel mirasını yansıtmak amacıyla düzenlendi. Haka performansı, Bastille Günü geçit töreninden kısa süre önce Zafer Takı önünde gerçekleştirildi.

Haka, kökeni Yeni Zelanda'daki Maori halkına dayanan geleneksel bir savaş dansı olarak biliniyor. Fransa ordusunda görev yapan bazı denizaşırı birlikler de Polinezya ve Pasifik kökenli askerlerin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu gösteriyi zaman zaman resmi etkinliklerde sergiliyor.

GÖSTERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fransa'nın ulusal bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen gösteri, töreni takip edenlerin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Birçok kullanıcı, askerlerin disiplinli performansı ve senkronize hareketlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bastille Meydanı, Fransız, Fransa, Piyade, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fransa Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Aslan parçalari 25 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Yemen’de tüm havaalanları uçuşlara kapatıldı Yemen'de tüm havaalanları uçuşlara kapatıldı
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa’da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 3 nükleer reaktörün faaliyeti askıya alındı

15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:55
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:33
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:50:27. #7.13#
SON DAKİKA: Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.