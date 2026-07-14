Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü kapsamında Paris'te düzenlenen askeri törenlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

Zafer Takı önünde gerçekleştirilen törende, Fransa'nın denizaşırı topraklarından gelen askerlerin de görev yaptığı 11. Deniz Piyade Alayı mensupları, tören öncesinde geleneksel haka gösterisi sergiledi.

ZAFER TAKI ÖNÜNDE HAKA GÖSTERİSİ

Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde askerlerin göğüslerine vurarak, yüksek sesle bağırıp senkronize hareketlerle haka yaptığı görüldü. Gösteriyi izleyenler askerleri alkışlarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

DENİZAŞIRI TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜ TÖRENE TAŞINDI

Fransız basınına göre gösteri, Fransa'nın denizaşırı topraklarından gelen askerlerin kültürel mirasını yansıtmak amacıyla düzenlendi. Haka performansı, Bastille Günü geçit töreninden kısa süre önce Zafer Takı önünde gerçekleştirildi.

Haka, kökeni Yeni Zelanda'daki Maori halkına dayanan geleneksel bir savaş dansı olarak biliniyor. Fransa ordusunda görev yapan bazı denizaşırı birlikler de Polinezya ve Pasifik kökenli askerlerin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu gösteriyi zaman zaman resmi etkinliklerde sergiliyor.

GÖSTERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fransa'nın ulusal bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen gösteri, töreni takip edenlerin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Birçok kullanıcı, askerlerin disiplinli performansı ve senkronize hareketlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.