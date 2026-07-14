İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım - Son Dakika
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İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent\'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
14.07.2026 12:39
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent'in, başka şahısların hesapları üzerinden Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma doğrultusunda dernek başkanı Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.

MİLYONLARCA LİRALIK BAHİS OYNANDI

Olayın yankıları devam ederken, yürütülen incelemelerde Haluk Levent ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan tespitlere göre Levent'in, başka kişilere ait hesapları kullanarak Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı belirlendi.

SÜREKLİ AYNI TERCİH YAPILDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, başka şahısların hesapları üzerinden Bayern Münih'e oynanan milyonlarca liralık bu bahislerde, sürekli olarak aynı tercihin yapıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma süreçleri devam ediyor.

Bayern Münih, Haluk Levent, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Magazin İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım - Son Dakika
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