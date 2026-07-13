Siverek'te Kadın Kaçırma Olayı - Son Dakika
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Siverek'te Kadın Kaçırma Olayı

Siverek\'te Kadın Kaçırma Olayı
13.07.2026 16:25
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Siverek'te 21 yaşındaki kadın silah zoruyla kaçırıldı, 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 21 yaşındaki kadının silah zoruyla kaçırılıp alıkonulması ve cinsel saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı.

Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran günü gündüz saatlerinde ismi açıklanmayan kadın, iddiaya göre silahlı kişiler tarafından kaçırılıp, alıkonuldu. Bir süre sonra serbest bırakılan kadın, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Teknik takip, saha çalışmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda 20 kişi, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Cinsel saldırı', 'Suçluyu kayırma' ve 'Tehdit' suçlarından gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada olaya ilişkin tüm şüphelilerin yakalanarak haklarında işlem yapıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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