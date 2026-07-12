Suriye Halk Meclisi Başkanı Türk akademisyen - Son Dakika
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Suriye Halk Meclisi Başkanı Türk akademisyen

12.07.2026 21:02
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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Halk Meclisi'nin başkanlığına, uzun yıllar Türkiye'de Mardin Artuklu Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan hukukçu Abdülhamit Avvak seçildi. Avvak, 99 oy alarak başkanlığa getirildi ve geçiş dönemi meclisinin görev süresi 30 ay olarak belirlendi.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Halk Meclisi'nin başkanlığına, uzun yıllar Türkiye'de akademisyen olarak görev yapan hukukçu Abdülhamit Avvak seçildi.

Suriye'nin devrik rejimi sonrası seçilen ilk halk meclis başkanı Türkiye'de akademisyenlik yapan bir isim oldu.

Avvak'ın da aralarında bulunduğu, Türkiye'de uluslararası hukuk ve anayasa hukuku alanlarında akademik çalışmalar yürüten birçok Suriyeli isim, yeni dönemde Suriye'nin üst düzey yönetim kadrolarında yer alıyor.

Bu isimlerden biri de devrim sonrası dönemde seçilen ilk Halk Meclisi Başkanı olan hukukçu Abdülhamit Avvak oldu. Yapılan oylamada Avvak 99 oy alırken, Müeyyed Kabalavi 75, Muhammed Korej ise 31 oyda kaldı.

Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği bildirildi.

- Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görev yaptı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Guveyran semtinde doğan Avvak, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Halep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hukuk ve idare alanında çalışan Avvak, kariyerine yargı mensubu olarak devam etti.

Suriye'den ayrılmasının ardından Türkiye'ye yerleşen Avvak, 2016 yılından itibaren Mardin Artuklu Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak Suriye'nin anayasal yapısı ve geçiş süreci üzerine yoğunlaştıran Avvak, muhalefeti temsilen Anayasa Komisyonu üyelerine eğitimler verdi ve çeşitli siyasi metinlerin hazırlanmasına katkıda bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışmalar yürüten Avvak, yerel toplumların gelecekteki Suriye anayasası ve toplumsal sözleşmesine ilişkin görüşlerini içeren çeşitli yayınlarda görev aldı.

Geçici Anayasa Bildirgesi hazırlama

Suriye'de yaşanan siyasi dönüşümün ardından Şam'da öne çıkan isimlerden biri olan Avvak, yeni yönetim tarafından kurulan Geçici Anayasa Bildirgesi Hazırlama Komitesi'nin başkanlığı ve sözcülüğüne getirildi.

Bu görev kapsamında geçiş döneminin anayasal ilkelerinin belirlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve kuvvetler ayrılığı prensibinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürüttü.

Avvak'ın Halk Meclisi Başkanlığına seçilmesi, Suriye'deki yeni siyasi yapılanma ve yasama organının şekillenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Halk Meclisi Başkanı Türk akademisyen - Son Dakika

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