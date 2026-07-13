Trump: İkinci İran harekatı başladı - Son Dakika
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Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump: İkinci İran harekatı başladı
13.07.2026 23:38
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı resmen ilan etti. Harekatın kongreye bildirildiğini söyleyen Trump, "İkinci İran harekatı başladı, bu gece ve yarın çok sert vuracağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen geçici ateşkes sürecinin resmen sona erdiğini ve askeri operasyonların yeniden başlayacağını duyurdu. Trump savaş ilanını duyurdu.

TRUMP: İRAN'I ÇOK SERT ŞEKİLDE VURACAĞIZ

Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İkinci İran harekatı başladı, bu gece ve yarın çok sert vuracağız. Harekat kongreye bildirildi. İran ile yapılan mutabakat bir sınavdı, onlar buna uymadı. İran tamamen çıldırmış. biz vururuz İran anca konuşur. Operasyonlar üç haftaya kadar sürebilir."

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İran'a giren ve çıkan tüm ticari deniz trafiğini hedef alacak olan ablukanın Türkiye saatiyle yarın 23.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

İRAN LİMANLARINA ABLUKA YENİDEN BAŞLIYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkomutan'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri 14 Temmuz günü saat 16:00'da (ET/ Doğu Zaman Dilimi) İran limanlarına giren ve çıkan deniz trafiğine yönelik ablukayı yeniden başlatacaktır.

CENTCOM kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine transit geçiş yapan veya buralardan ayrılan gemilere yönelik ablukayı kararlılıkla uygulayacaktır. ABD ordusu, ablukayı ihlal etmeyen tüm gemiler için bölge sularındaki trafik akışını desteklemeyi sürdürmektedir.

ABD'nin İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatması, 13 Nisan - 18 Haziran tarihleri arasındaki ilk uygulamanın devamı niteliğindedir. İki aylık süre zarfında CENTCOM kuvvetleri, kurallara uyan 140'tan fazla gemiyi geri çevirmiş, kurallara uymayan 9 gemiyi etkisiz hale getirmiş ve insani yardımı destekleyen 50'den fazla ticari geminin ablukadan geçmesine izin vermiştir.

Tüm denizcilerin "Denizcilere İlanlar" (Notice to Mariners) yayınlarını takip etmeleri, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken 16. köprüüstü-köprüüstü (bridge-to-bridge) kanaldan ABD deniz kuvvetleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir. Ticari denizcilere resmi bir bildiri aracılığıyla ek bilgi sağlanacaktır."

KARŞILIKLI SALDIRILAR VAR

Öte yandan İran basını, Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyulduğunu yazdı. İran, Bender Abbas ve Lar üzerinde 2 ABD İHA'sını imha ettiklerini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazını geçmeye çalışan bir gemiyi vurdu. ABD Hava Kuvvetleri'nin de İran'ın Çabahar ve Kunarek limanlarını vurduğu açıklandı.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Söz konusu askeri kuşatmanın ticari şartlarını da açıklayan Trump, boğazı kullanacak tüm gemilerin bundan sonra yüzde 20 oranında bir kesintiye tabi tutulacağını aktardı.

"HER GEÇİŞTEN YÜZDE 20 PAY ALACAĞIZ"

Trump açıklamasında şunları söyledi: "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsa da olmasa da açık kalacaktır. Sadece İran gemilerinin veya müşterilerinin giriş-çıkışını engellediği için bu adı verdiğimiz İran ablukasını eniden uygulamaya koyuyoruz. Diğer tüm ülkeler, boğazı adil ve açık bir şekilde kullanacaktır. ABD, şu andan itibaren "Hürmüz Boğazı'nın muhafızı" olarak bilinecektir; ancak adalet gereği ve bu sıfatla, Dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesinde güvenlik ve emniyet sağlama görevini yerine getirmek için gereken her türlü masrafa karşılık, taşınan tüm kargolar üzerinden yüzde 20 oranında bir geri ödeme alacaktır. Süreç ve yapılanma derhal başlayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

İRAN: İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump'ın gündem yaratan açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği İran'dan, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde bir yanıt geldi. Açıklamada, "ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak" ifadeleri yer aldı.

ARAKÇİ: HÜRMÜZ'ÜN MUHAFIZI İRAN

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alacakları açıklamasına alaycı bir dille yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamaları hakkında paylaşımda bulundu.

Arakçi, "ABD Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin emniyetli ve güvenli geçişini kim sağlıyorsa, bu hizmetin karşılığını almalıdır." ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın muhafızının İran olduğunu ve ilelebet öyle kalacağını" belirten Arakçi, "Yüzde 20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız." ifadeleriyle Trump'ın açıklamasıyla alay etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Güncel Trump: İkinci İran harekatı başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • txvxqfb228 txvxqfb228:
    Allah’ın vardır ni hesabı 0 0 Yanıtla
  • Derya Alyolkaradeniz Derya Alyolkaradeniz:
    Türkiyeyi aldılar ellerinin altına 0 0 Yanıtla
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