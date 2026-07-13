Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf - Son Dakika
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Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

Shaquille O\'Neal\'dan Türkiye için flaş itiraf
13.07.2026 21:21
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NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikte basketbol oynadı. Geride bıraktığımız aylarda yaptığı Türkiye ziyareti hakkında konuşan yıldız isim, ''Türkiye'yi çok seviyorum'' dedi.

Dünya basketbolunun unutulmaz isimlerinden Shaquille O'Neal, Almanya'nın Köln kentinde katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Köln’ün Deutz bölgesindeki ünlü eğlence merkezi Bootshaus'ta düzenlenen organizasyonda boy gösteren efsane eski basketbolcu, samimi açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM''

Geride bıraktığımız aylarda ziyaret ettiği Türkiye'yi çok beğendiğini belirten efsane pivot, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Shaquille O'Neal, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan O'Neal, karşılıklı olarak imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etmiş ve genç sporcularla anı fotoğrafı çektirmişti.

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