Dünya basketbolunun unutulmaz isimlerinden Shaquille O'Neal, Almanya'nın Köln kentinde katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Köln’ün Deutz bölgesindeki ünlü eğlence merkezi Bootshaus'ta düzenlenen organizasyonda boy gösteren efsane eski basketbolcu, samimi açıklamalarda bulundu.
Geride bıraktığımız aylarda ziyaret ettiği Türkiye'yi çok beğendiğini belirten efsane pivot, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzeldi." ifadelerini kullandı.
Shaquille O'Neal, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan O'Neal, karşılıklı olarak imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etmiş ve genç sporcularla anı fotoğrafı çektirmişti.
Son Dakika › Spor › Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf - Son Dakika
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