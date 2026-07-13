Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

13.07.2026 20:18
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasının ardından harekete geçti. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'nı ve güneybatısındaki Kral Halid Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu. Abha Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısından sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'a misilleme yaptı. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile güneybatısındaki stratejik Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırıların ardından Suudi yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Abha Uluslararası Havalimanı'nı sivil uçuşlara geçici olarak kapattı. Suudi Arabistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek füzelere müdahale etmeye başladı. Bölgede askeri alarm durumuna geçilirken, yaşanan bu son karşılıklı hamleler iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

NE OLMUŞTU?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı. Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Güncel, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Füze Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    dostum trump!!! 2 0 Yanıtla
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