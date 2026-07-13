Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok

13.07.2026 20:52
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Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Özgür Özel'e açık bir çağrıda bulundu. Söz konusu iddialara tepki de gösteren Kılıçdaroğlu, “Özgür Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok. Biz kavga etmedik, yumruklaşmadık. Ancak parti içinde paralel yapı olmaz” dedi.

Mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararıyla birlikte yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Özgür Özel’e açık bir çağrıda bulundu.

“ÖZEL'İN PARTİDEN AYRILMASINA GEREK YOK...”

tv100’de konuk olduğu canlı yayın programında konuşan ve söz konusu iddialara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bu olmaz. Biz konuşuruz, kavga etmedik, yumruklaşmadık. En son 1 buçuk ay önce konuştuk. Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok” dedi.

“KİM PARTİYİ BÖLÜYORSA ERDOĞAN'A HİZMET EDER”

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: “CHP'nin temel özelliği iç tartışmaların yoğun yaşandığı bir partidir. Zaman zaman ayrılmalar, tartışmalar olmuştur. Partinin kendi içindeki tartışmalarını doğal karşılamak lazım. Yaşanan tartışmalar partinin Türkiye için vazgeçilmezliğini de gösterir. Bizim kurultaylarımız şenlik havasında olur. Bir partinin delegeleri oylarını tesir altında kalmadan kullanmalıdır. CHP'nin bölünmesi Erdoğan'ın işine yarar. Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet eder. Mutlak butlan davasında ifade veren kim, CHP'liler. Bakın bu olay ilk gündeme geldiğinde gündeme getiren kimdi? Muhalefet partileri... Bir tane de yönetici demedi ki partinin kurultayında şaibe olmaz. Bunu diyen kimdi, bendim.

“HEM PARTİNİN GRUP BAŞKANSINIZ, HEM DE BEN 'AYRI PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM' DİYECEKSİNİZ”

Daha önce bana arkadaşlar geldiler, üç arkadaş geldi. Karardan önce Mansur Bey, Vahap Bey, Engin Özkoç geldi. Kayyum gelirse kabul etmem ama butlan gelirse kabul ederim dedim. İki ayrı dava var. Parayı dağıtanlarla ilgili ceza davası var. 

CHP bölünmüyor. Erdoğan'ın forsunu kim astı? Ben sayın Gül geldiğinde asmadım. Erdoğan geldiğinde onlar astılar. Erdoğan Meclis'e geldiğinde CHP'liler ayağa kalkmazdı. Kim 'müzakere edeceğiz' dedi. Normalleşmede ne doğru ki? Hemen seçimlerde birinci parti çıktıktan sonra seçim istemeniz lazımdı. Derhal seçim isteyecektin! Bunu parti yönetenlere söylüyorum. Arka kapı diplomasisi sürüyor diyorlardı. 

'Ayrı parti kuracağız' niçin? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkansınız, hem de ben 'ayrı parti kurmak için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz konuşuruz, kavga etmedik, yumruklaşmadık.

“KİMSENİN PARTİDEN AYRILMA LÜKSÜ YOKTUR”

En son 1 buçuk ay önce konuştuk. Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Şu anki hali paralel yapı. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum.  Türkiye'yi dar bir alana kıstıran bir görüşü kabul etmiyoruz. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ülkeyi bu hale getirenle mücadele etmemiz lazım, ayrıldınız partiden ne diyeceksiniz? Benim dediğimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz? AKP'ye katılacaksanız ona bir şey diyemem. Mutlak butlan davasında adı geçiyor diye 9 milletvekilini ihraç ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika CHP Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok - Son Dakika

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