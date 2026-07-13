3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi - Son Dakika
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3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi

13.07.2026 20:49
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İstanbul Fatih'teki Kapalıçarşı'da 3 bin TL'ye ekmek arası döner satan işletmenin videolarının sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Denetimlerin ardından işletmeye para cezası kesildi.

İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da bir işletmenin ekmek arası döneri 3 bin TL’ye sattığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kısa sürede yayılan videoların ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçerek söz konusu işletmede fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

CEZADAN KURTULAMADILAR

Yapılan incelemelerin ardından, piyasa gerçeklerine uymayan astronomik fiyat politikası ve etiket usulsüzlükleri nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı. Bakanlık yetkilileri, özellikle turistik bölgelerde tüketicileri mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde;

İşletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı, Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Aynı gemicikler gibi 3 bin TL cik:) 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Yıldız Gökhan Yıldız:
    3000 TL'cik bu kadar kolay söylenen bir rakam demek ki.. 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Irak’a ödenecek olan 1.4 Milyar Doların cezası kime kesilecek? :) 0 0 Yanıtla
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