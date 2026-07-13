Havayolu şirketleri bahse girdi! Kaybeden 24 saat rakibinin logosunu kullandı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere'nin 2-1 kazanmasının ardından, maç öncesinde iki ülkenin havayolu şirketleri arasında yapılan dostça bahis de sonuçlandı.

Norveçli havayolu şirketi Norwegian Air ile İngiliz havayolu şirketi British Airways, kaybeden tarafın Instagram profil fotoğrafını 24 saat boyunca kazanan şirketin logosuyla değiştirmesi konusunda anlaşmıştı.

24 SAAT BOYUNCA RAKİBİNİN LOGOSUNU KULLANDI

İngiltere'nin galibiyetiyle birlikte Norwegian Air, verdiği sözü tuttu ve resmi Instagram hesabındaki profil fotoğrafını 24 saat boyunca British Airways logosuyla değiştirdi.

Şirket, yaptığı paylaşımda, "Turnuva bizim için sona ermiş olsa da, bu dostça bahis hepimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'Yİ TEBRİK ETTİLER

Reuters'ın haberine göre Norwegian Air, paylaşımında British Airways'i ve İngiltere Milli Takımı'nı da tebrik etti. Şirket ayrıca İngiltere'ye yarı final mücadelesinde başarı dileyerek kupayı ülkesine götürmesini umduklarını belirtti.

YARI FİNALDE RAKİP ARJANTİN

Çeyrek finali geçen İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele çarşamba günü ABD'nin Atlanta kentinde oynanacak.