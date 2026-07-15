Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim - Son Dakika
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Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

Selim İmamoğlu\'ndan \'yat tatili\' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
15.07.2026 23:38
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Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, vergi avantajı sağlayan "Marshall Adaları" bayraklı lüks yatta tatil yaptığı iddialarına yanıt verdi. İddialara karşı hukuki süreç başlatacağını belirten İmamoğlu, fotoğraftaki çaya atıfta bulunarak "Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu tarafından paylaşıldığı iddia edilen bir tatil karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KOLAY BAYRAKLI" YAT 

Bir yatta kaydedilen söz konusu tatil fotoğrafında yatta denizcilik sektöründe "kolay bayrak"olarak nitelendirilen ve başta vergi muafiyetleri ile esnek denetim standartları olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayan Marshall Adaları bayrağının dalgalandığı görüldü.

Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

SELİM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: BEN ÇAYI LİMONLA DEĞİL, SADE VE ŞEKERSİZ İÇERİM

Türkiye'deki güncel ekonomik kriz ortamı ve süregelen siyasi polemiklerin gölgesinde büyük tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili Selim İmamoğlu cephesinden açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirten Selim İmamoğlu, “Bu sabah Silivri’ye giderek babamı ziyaret ettim. Kendisinin direnci ve morali çok iyi. Babama yaptığım ziyaret sonrası laboratuvara geldim. Takdir edersiniz ki İTÜ’de Fizik yüksek lisansı yapmak oldukça zor. Özellikle şu sıralar tezime epey bir vakit harcıyorum. Tezle ilgili ölçüm yaparken kısa süreliğine bir ara verdim ve o esnada benimle alakalı ilginç bir paylaşıma denk geldim. Açıklamaya bile gerek yok ama avukatlarım hukuki girişimi yapacaklar. Ayrıca ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim. Sevgiler...” ifadelerini kullandı.

Selim İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

Marshall Adaları, Ekrem İmamoğlu, Gündem, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim - Son Dakika
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