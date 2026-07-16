Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor.

DÜN EFKAN ALA İLE BİR ARAYA GELDİLER

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Mithat Sancar, dün akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi ve süreçle ilgili değerlendirmede bulunarak çerçeve yasa konusunu ele aldı.

BAHÇELİ İLE 40 DAKİKA SÜREN KAPALI GÖRÜŞME

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, çerçeve yasa kapsamında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ AÇIKLAMADI

Buldan, Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından kendi makam odasında yapılan toplantı sonrasında, TBMM Genel Kurulu'nu yönetmek üzere makamından ayrıldı. Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Efkan Ala ile yapılan görüşmelerin içeriği ve görüşmelerin devam edip etmeyeceği soruları üzerine, "İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.