Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama - Son Dakika
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Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama

16.07.2026 15:06  Güncelleme: 15:52
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerin sorulması üzerine, "İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor.

DÜN EFKAN ALA İLE BİR ARAYA GELDİLER

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Mithat Sancar, dün akşam saatlerinde  AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi ve süreçle ilgili değerlendirmede bulunarak çerçeve yasa konusunu ele aldı.

BAHÇELİ İLE 40 DAKİKA SÜREN KAPALI GÖRÜŞME

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, çerçeve yasa kapsamında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ AÇIKLAMADI

Buldan, Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından kendi makam odasında yapılan toplantı sonrasında, TBMM Genel Kurulu'nu yönetmek üzere makamından ayrıldı. Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Efkan Ala ile yapılan görüşmelerin içeriği ve görüşmelerin devam edip etmeyeceği soruları üzerine, "İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    yaaaa kimler kimlerle 6 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Biri yahudi biri pkk li 4 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    evlilik mi twklif etti ne yaptin. vallaha belli olmaz bunun isi 1 0 Yanıtla
  • BOZKURT BOZKURT:
    Apo ne zaman çıkacak. dağdaki teröristler için bir an önce anayasal düzenleme ve kanunlar çıkartılmalı. 1 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    Bugün bu duruma susanlar yarın çok geç olscsk 0 0 Yanıtla
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