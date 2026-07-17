Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 tutuklama! Aralarında İlyas Yalçıntaş da var

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

25 İSME GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda aralarında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık’ın da bulunduğu 25 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ TIP’TA ÖRNEKLERİ ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 12 şüpheli, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 12 şüpheli, test işlemleri sonrası savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

İLYAS YALÇINTAŞ İLE 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak, jandarma ve Adli Tıp Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ile evinde hassa terazi bulunan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, ‘tutuklama’ talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

TAMAMI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik sorguları tamamlanan şüpheliler İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ile Şefik Ömer Dolman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, bir kısım şüphelilerin hakimlik işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.