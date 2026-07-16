Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi - Son Dakika
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Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi

16.07.2026 21:45
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni açıklama geldi. Savcılık, 6 Şubat depremlerinden sonra toplanan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirtti. Levent, gözaltına alınmadan önce sosyal medyada canlı yayın yapmış ancak deprem için toplanan paraların nereye gittiğini açıklayamamıştı.

Ahbap Derneği'nin 6 Şubat depremlerinden sonra topladığı bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.

HALUK LEVENT TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. 25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı.

Başsavcılıktan

6 ŞUBAT'TAN SONRA TOPLANAN BAĞIŞLARI BİLİRKİŞİ ARAŞTIRACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni açıklama geldi. Savcılık, 6 Şubat depremlerinden sonra Ahbap'a gelen yaklaşık 4.3 milyar lira bağışın nereye gittiğinin incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla; toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır. Soruşturma; hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başsavcılıktan

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır.

"DAYANIŞMA DUYGUSUNUN İSTİSMAR EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Türk milleti; dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkânını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine; iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır.

"HİÇBİR KİŞİ, KURUM HUKUKİ DENETİMİN DIŞINDA DEĞİLDİR"

Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır."

6 Şubat Depremi, Haluk Levent, 3. Sayfa, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcılıktan 'Ahbap' açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Kendiniz çalin kendiniz oynayin 0 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    asıl bunların daha önce denetlenmesine sümen altı yapanları bulun siz asıl çıbanın başını bulun 0 0 Yanıtla
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