CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

16.07.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu döneminin yeniden bbaşladığı CHP'de yeni görevden almalar açıklandı. MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize il başkanlarının da görevden alındığını duyurdu. Konya ve Tokat il başkanları ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize il başkanlarının da görevden alındığını açıkladı.

CHP'DE 8 İL BAŞKANININ GÖREVİNE SON

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir kez daha toplandı. Mutlak butlan kararıyla göreve yeniden dönen Kılıçdaroğlu'nun sık sık yaptığı "arınma" çağrısı MYK'de bir kez daha karşılık buldu, görevden alınan il başkanlarına yenileri eklendi.

MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, o isimleri açıkladı. Sarı, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize il başkanlarının da görevden alındığını belirtti. Konya ve Tokat il başkanları ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP SÖZCÜSÜ'NDEN ÖZGÜR ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Öte yandan Sarı, Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı. Sarı şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır partinin, partililerimizin tartıştığı bir hukuk süreci oldu. Bu hukuk süreci 21 Mayıs'ta tedbirli bir şekilde mutlak butlan davasıyla sonuçlandı. Bu süreçle ilgili tartışmalar yapıldı. Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan süreç son derece kötü yönetilmiştir.

"PARTİNİN BAŞINA BUNU BELA EDENLER BUTLANCIDIR"

Süreç, kendilerini değişimci olarak adlandıran arkadaşların birbirini şikâyetiyle başlamıştır. Süreç, kasım ayında kurultayı kazanan, kendini değişimci olarak ilan eden arkadaşlarımızın ekibi ve kadrosuyla başlamıştır. Soruşturma başlayınca böyle bir şey yokmuş gibi davrandılar. O zaman Sayın Özgür Özel, 'Eğer mutlak butlan çıkarsa ben bileklerimi keserim' demiştir, böyle bir konu yok sayılmıştır. Süreci yok saymak, sonucu ortadan kaldırmıyor. Kim şimdi butlancı? Partinin bunu başına bela eden arkadaşlarımız butlancıdır, bizler butlancı değiliz.

"BU ARKADAŞLARIMIZ BÖLÜCÜDÜR"

Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi bu cendereden çıkarmak için görev almış kişileriz. Biz mi kayyımcıyız? Arkadaşlar partiye kayyım atanması için dilekçe verdi, bunu Meclis kürsüsünde söyledi. Bunu beraber halledelim dediğimizde kaçan, sonra gidip mahkemeye kayyım dilekçesi verenler değil biz mi kayyımcıyız? Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyımcıdır, bölücüdür. Partide çift başlılık yaratmıştır, partide paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan, atanmış MYK-PM-Sözcü ile seçilmiş MYK-PM-sözcü...

"GELİN CHP İÇİNDE KALIN"

Madem arkanızda bu kadar halk desteği var, buyurun kongrelerimiz başlıyor, arkanızdaki halk desteğiyle kongrelerimize katılın. Yeni parti konuşuluyor, gelin CHP içinde kalın. CHP dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece AKP'ye hizmet eder. Bunu yaparlarsa bölücülük yaparlar. Kayyımcı, butlancı olan arkadaşlar, aynı zamanda bölücü konumuna düşer. Partide kalınsın, partide mücadele edilsin."

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Müslim Sarı, Zonguldak, Kastamonu, Politika, Isparta, Güncel, Yalova, Edirne, Tokat, Konya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • grand nova grand nova:
    İl - İlçe yönetimini ve delegeleri değiştir gel partide kal ne güzel. Ama şurası doğru HALK SAYIN özelİin arkasında. 7 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Her şey çok güzel oluyor 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
TBMM’de 15 Temmuz’a özel mapping gösterisi TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:51:33. #7.12#
SON DAKİKA: CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.