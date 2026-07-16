CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize il başkanlarının da görevden alındığını açıkladı.

CHP'DE 8 İL BAŞKANININ GÖREVİNE SON

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir kez daha toplandı. Mutlak butlan kararıyla göreve yeniden dönen Kılıçdaroğlu'nun sık sık yaptığı "arınma" çağrısı MYK'de bir kez daha karşılık buldu, görevden alınan il başkanlarına yenileri eklendi.

MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, o isimleri açıkladı. Sarı, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize il başkanlarının da görevden alındığını belirtti. Konya ve Tokat il başkanları ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP SÖZCÜSÜ'NDEN ÖZGÜR ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Öte yandan Sarı, Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı. Sarı şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır partinin, partililerimizin tartıştığı bir hukuk süreci oldu. Bu hukuk süreci 21 Mayıs'ta tedbirli bir şekilde mutlak butlan davasıyla sonuçlandı. Bu süreçle ilgili tartışmalar yapıldı. Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan süreç son derece kötü yönetilmiştir.

"PARTİNİN BAŞINA BUNU BELA EDENLER BUTLANCIDIR"

Süreç, kendilerini değişimci olarak adlandıran arkadaşların birbirini şikâyetiyle başlamıştır. Süreç, kasım ayında kurultayı kazanan, kendini değişimci olarak ilan eden arkadaşlarımızın ekibi ve kadrosuyla başlamıştır. Soruşturma başlayınca böyle bir şey yokmuş gibi davrandılar. O zaman Sayın Özgür Özel, 'Eğer mutlak butlan çıkarsa ben bileklerimi keserim' demiştir, böyle bir konu yok sayılmıştır. Süreci yok saymak, sonucu ortadan kaldırmıyor. Kim şimdi butlancı? Partinin bunu başına bela eden arkadaşlarımız butlancıdır, bizler butlancı değiliz.

"BU ARKADAŞLARIMIZ BÖLÜCÜDÜR"

Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi bu cendereden çıkarmak için görev almış kişileriz. Biz mi kayyımcıyız? Arkadaşlar partiye kayyım atanması için dilekçe verdi, bunu Meclis kürsüsünde söyledi. Bunu beraber halledelim dediğimizde kaçan, sonra gidip mahkemeye kayyım dilekçesi verenler değil biz mi kayyımcıyız? Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyımcıdır, bölücüdür. Partide çift başlılık yaratmıştır, partide paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan, atanmış MYK-PM-Sözcü ile seçilmiş MYK-PM-sözcü...

"GELİN CHP İÇİNDE KALIN"

Madem arkanızda bu kadar halk desteği var, buyurun kongrelerimiz başlıyor, arkanızdaki halk desteğiyle kongrelerimize katılın. Yeni parti konuşuluyor, gelin CHP içinde kalın. CHP dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece AKP'ye hizmet eder. Bunu yaparlarsa bölücülük yaparlar. Kayyımcı, butlancı olan arkadaşlar, aynı zamanda bölücü konumuna düşer. Partide kalınsın, partide mücadele edilsin."