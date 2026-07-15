TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mapping gösterisi gerçekleştirildi.
Meclis Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, TBMM binasına 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı.
Gösteri, vatandaşlar tarafından rahatlıkla görülecek şekilde tasarlandı.
Özel hazırlanan mapping gösterisi, yarın ve cuma günü de saat 20.30-00.00'da gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Politika › TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi - Son Dakika
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