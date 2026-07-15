Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta fikstürü belli oldu. Perdeyi, geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan son şampiyon Galatasaray açıyor; sarı-kırmızılılar cuma günü kendi sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Haftanın perdesi ise pazartesi günü oynanacak Samsunspor - Göztepe mücadelesiyle kapanacak.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:
14 Ağustos Cuma
15 Ağustos Cumartesi
16 Ağustos Pazar
17 Ağustos Pazartesi
Son Dakika › TFF › Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı - Son Dakika
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