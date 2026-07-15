Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig\'de 1. hafta programı açıklandı
15.07.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta fikstürü belli oldu. Perdeyi, geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan son şampiyon Galatasaray açıyor; sarı-kırmızılılar cuma günü kendi sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Haftanın perdesi ise pazartesi günü oynanacak Samsunspor - Göztepe mücadelesiyle kapanacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

  • 21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

  • 19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
  • 19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
  • 21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
  • 21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

  • 19.00 Başakşehir - Kocaelispor
  • 21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
  • 21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

  • 21.30 Samsunspor - Göztepe
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Güncel, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika TFF Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
United Airlines’ta “Tişört“ krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi United Airlines’ta "Tişört" krizi: Filistin kökenli yolcu uçaktan indirilmekle tehdit edildi
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
Fenerbahçe, Mason Greenwood’u KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
18:10
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:22
Haluk Levent’in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
Haluk Levent'in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 19:14:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.