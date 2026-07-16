Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

16.07.2026 07:43
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında uyuşturucu operasyonu başlatıldığını duyurdu. "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlamalarının da yer aldığı soruşturma kapsamında, şu ana kadar ünlü şarkıcılar Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 9 ünlü gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. " denildi.

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, <a class='keyword-sd' href='/ilyas-yalcintas/' title='İlyas Yalçıntaş'>İlyas Yalçıntaş</a> ve <a class='keyword-sd' href='/fatih-aksoy/' title='Fatih Aksoy'>Fatih Aksoy</a> dahil 25 kişiye gözaltı kararı
 İlyas Yalçıntaş - Fatih Aksoy

SILA, İLYAS YALÇINTAŞ VE FATİH AKSOY DAHİL 9 ÜNLÜ GÖZALTINDA

Başsavcılığın yürüttüğü operasyon çerçevesinde, kamuoyunun yakından tanıdığı pop müzik sanatçıları Sıla, İlyas Yalçıntaş ile dizi ve sinema dünyasının ünlü yapımcılarından Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 9 ünlünün jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

GÖZALTI KARARI VERİLEN 25 İSİM

1-Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

2-İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

3-Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

4-Ateş İnce (Gözaltında)

5-Öner Faruk IŞIK (Gözaltında)

6-Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

7-Aybüke Albere (Gözaltında)

8-Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

9-İrem Haznedar (Gözaltında)

10-Orhan Yıldı

11-Burak Çelik

12-Volkan Büyükhanlı

13-Büşra Tatar

14-Cenk Çöteli

15-Feyza Cihan

16-Asude Mercan

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy, Operasyon, Magazin, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talip Erdemsoy Talip Erdemsoy:
    Gündem değişsin çok güzel 6 3 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Ünlü düşmesi yaşanıyor ülkede 7 0 Yanıtla
  • Emrah Özer Emrah Özer:
    ülkede konuşulan, belediye yolsuzlukları, sanatçıların madde bağımlılıkları. Ekonomi konuşulmasın diye 6 0 Yanıtla
  • Ali İrepoğlu Ali İrepoğlu:
    İfşa oldular tamam, yaptırım nedir çok ayıpmı dendi,yada verilmek istenen mesaj nedir bu kadar kullanım var ise esas satıcılar nerde neden önlenemiyor 5 0 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    güzel , işte ulus devlet bu. 2 1 Yanıtla
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Ulus devlet ne bılıyomu 0 0
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SON DAKİKA: Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı - Son Dakika
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