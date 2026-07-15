Konya'da Korkunç Kaza: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Korkunç Kaza: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti

Konya\'da Korkunç Kaza: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti
15.07.2026 13:46
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Kontrolden çıkan taksinin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan ticari taksinin çarptığı kaldırımda yürüyen anne ve kızı hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne Dilek Ö. (53) ile kızı Ecrin Ö.'nün (13) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Hasan K. yaralandı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza mahallinde tedbir alırken, anne ve kızının cansız bedenleri olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Karatay, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Korkunç Kaza: Anne ve Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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