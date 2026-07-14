Amedspor'dan bir iddialı transfer daha - Son Dakika
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Amedspor'dan bir iddialı transfer daha

Amedspor\'dan bir iddialı transfer daha
14.07.2026 23:33
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Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı Eyüpspor'dan transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler, sol bek oyuncusu Umut Meraş'ı transfer etti.

UMUT MERAŞ'IN YENİ DURAĞI AMED

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş’a Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Amedspor'dan bir iddialı transfer daha

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Umut Meraş, profesyonel kariyerine adım attığı Boluspor'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerek 2018 yılında Bursaspor’a transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu, 2019'da Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’ın yolunu tutarak önemli bir yurt dışı deneyimi yaşadı. Fransa'daki istikrarlı grafiğinin ardından 2021 yılında Süper Lig devlerinden Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye geri dönen Meraş, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği üç sezonun ve kazandığı kupaların ardından, 2024 yaz transfer döneminde Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor’a imza atarak kariyerine yeni bir soluk getirdi.

Umut Meraş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan bir iddialı transfer daha - Son Dakika

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