Gram altında 4 bin TL alarmı! Ekonomist Mustafa Aşkın kritik senaryoyu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gram altında 4 bin TL alarmı! Ekonomist Mustafa Aşkın kritik senaryoyu açıkladı

Gram altında 4 bin TL alarmı! Ekonomist Mustafa Aşkın kritik senaryoyu açıkladı
13.07.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İran geriliminin küresel ekonomiye etkilerini Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendiren Ekonomist Mustafa Aşkın, petrol fiyatlarındaki yükselişin yeniden enflasyon baskısı oluşturabileceğini söyledi. Altının eski yükseliş ivmesini kaybettiğini belirten Aşkın, savaşın seyrine göre gram altında hem 6 bin liranın üzerinin hem de 4 bin lira seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak ABD-İran geriliminin piyasalara etkisini değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin küresel ekonomiyi yeniden baskı altına aldığını belirten Aşkın, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tahminlerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının atacağı adımlara dikkat çeken Aşkın, olumsuz senaryoda gram altının 4 bin lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, olumlu gelişmeler halinde ise yeniden yükseliş görülebileceğini söyledi.

ALTIN ESKİ YÜKSELİŞ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI

ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda yeniden tedirginlik yarattığını belirten Mustafa Aşkın, altının önceki yıllardaki güçlü yükseliş performansını kaybettiğini ifade etti.

Aşkın, "Altın günleri bitti diyebiliriz. 2024 ve 2025'te gördüğümüz güçlü yükselişler artık geride kaldı. Bundan sonra daha dalgalı ve risklere bağlı hareket eden bir piyasa göreceğiz." dedi.

SAVAŞ UZARSA ENFLASYON BASKISI ARTAR

İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasının petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyleyen Aşkın, çatışmaların uzamasının dünya ekonomisi açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Aşkın, "Savaşın büyümesi halinde enflasyon baskısı, işsizlik ve büyüme sorunları daha da artacaktır. Bir an önce kalıcı barışın sağlanması hem ekonomi hem de insanlık açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 6 BİN LİRA DA 4 BİN LİRA DA MÜMKÜN

Gram altının seyrinin hem ons altın hem de döviz kuruna bağlı olduğunu belirten Mustafa Aşkın, farklı senaryoları da paylaştı.

Aşkın, "Jeopolitik risklerin azalması ve ons altının 4.200-4.250 dolar seviyelerine çıkması halinde gram altında 6 bin liranın üzeri görülebilir. Ancak savaşın büyümesi ve merkez bankalarının daha sert politikalar izlemesi halinde 4 bin lira seviyeleri de gündeme gelebilir." dedi.

YATIRIMCILARA TEMKİNLİ OLUN ÇAĞRISI

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Aşkın, yatırımcıların özellikle ABD Merkez Bankası'nın politikalarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Aşkın, "Artık yatırımcıların piyasayı daha dikkatli izlemesi gerekiyor. Altın eskisi gibi her koşulda yükselen bir yatırım aracı değil." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altında 4 bin TL alarmı! Ekonomist Mustafa Aşkın kritik senaryoyu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
Davinson Sanchez’den Galatasaray taraftarını üzecek karar Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar
ABD yine İran’ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:27:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gram altında 4 bin TL alarmı! Ekonomist Mustafa Aşkın kritik senaryoyu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.