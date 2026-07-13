Baba ve 2 kızı dubalarda boğulma tehlikesi atlattı - Son Dakika
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Baba ve 2 kızı dubalarda boğulma tehlikesi atlattı

13.07.2026 10:56  Güncelleme: 10:59
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde serinlemek için denize giren baba ve iki kızı, güvenlik dubalarının dışına çıkınca akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da serinlemek için denize gelen baba ve 2 kızı, boylarının geçtiği dubaların arkasına yüzmek isterken ölümle burun buruna geldi. Çevredekilerin fark ettiği olayda, zamanında yapılan müdahale sayesinde 3 kişi kıyıya çıkarılarak facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumsaz sahiline yüzen baba ve iki kızı, güvenlik amacıyla belirlenen dubaların dışına çıktı. Bir süre sonra akıntının etkisiyle zor anlar yaşayan aileyi fark eden vatandaşlar ve çevrede bulunan görevliler hızla harekete geçti. Yapılan müdahale sonucu baba ve iki kızı güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşların can güvenliği için dubaların dışına çıkmamaları, uyarı levhalarına ve cankurtaranların ikazlarına mutlaka uymaları gerektiğini hatırlattı. Uzmanlar, akıntının bulunduğu bölgelerde kısa sürede kontrolün kaybedilebildiğini belirterek, denize girerken güvenli alanların dışına çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve 2 kızı dubalarda boğulma tehlikesi atlattı - Son Dakika

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