2 çocuğunun annesini çekiçle dövüp, bıçakla boğazını kesti - Son Dakika
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2 çocuğunun annesini çekiçle dövüp, bıçakla boğazını kesti

2 çocuğunun annesini çekiçle dövüp, bıçakla boğazını kesti
12.07.2026 14:36  Güncelleme: 14:39
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Adana'da D.G., dini nikahla birlikte yaşadığı Khatice Cami'yi çekiçle dövüp bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli aranıyor.

ADANA'da D.G. (43), dini nikahla birlikte yaşadığı Khatice Cami'yi (38) çekiçle dövüp, ardından bıçakla boğazını kesti. 2 çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu D.G. ile 2 çocuğunun annesi Khatice Cami arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada eline çekiç alan D.G., evden kaçmaya çalışan Khatice Cami'yi apartmanın girişine kadar kovaladı. Burada yakaladığı Khatice Cami'nin başına çekiçle vuran D.G., yere düşen kadını darbetti. Şüpheli, daha sonra Khatice Cami'nin boğazını bıçakla keserek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Khatice Cami, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khatice Cami'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan polis, kaçan D.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 çocuğunun annesini çekiçle dövüp, bıçakla boğazını kesti - Son Dakika

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