MİT\'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye\'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve DEAŞ/Faruk Ofisi'nin sözde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.

2014'TE SURİYE'YE GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında sarı bültenle aranan Talip Güler'in, 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi.

Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde yürüttüğü tespit edildi.

AĞABEYİ DE MİT OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI

DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Kasım Güler de 2021 yılında MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Kasım Güler'in yakalanmasının ardından MİT'in Talip Güler'e yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, faaliyetlerinin adım adım takip edildiği bildirildi.

ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT'in yürüttüğü operasyon sonucunda Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'ın yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik istihbari çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.