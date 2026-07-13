205 FETÖ Şüphelisi İçin Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütsel irtibatları bulunduğu belirlenen 205 şüpheliden 166'sı gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE DEVAM EDEN 47 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 57 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerden 47’si gözaltına alındı.

İZDİVAÇ YAPILANMASINDAN 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Başka soruşturmada FETÖ/PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerden 33’ü gözaltına alındı.

9 FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI

Başka bir soruşturmada FETÖ/PDY'nin firari şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Adresi tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 9'u yakalanıp gözaltına alındı.

ÖRGÜT SORUMLULARIYLA HAREKET EDEN 70 POLİS GÖZALTINDA

Diğer bir soruşturmada ise FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüt toplantılarını düzenleyen ve örgüt sorumlusu kişilerle birlikte hareket eden 80 aktif emniyet personeli tespit edildi. Bu kapsamda yapılan operasyonla emniyet müdürlüğünde görevli 70 şüpheli gözaltına alındı.

BYLOCK'ÇU 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca başka soruşturmada da örgütsel haberleşme programı ByLock'u kullanan 12 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin yer aldığı toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

166 KİŞİ YAKALANDI, 39 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Toplam 205 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 166 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.